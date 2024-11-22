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珍惜生命｜不滿飼主輕率要寵物安樂死　35歲獸醫心碎用動物藥輕生亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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獸醫John Ellis因為工作及財政、感情等多重壓力選擇結束自己的生命，年僅35歲。（圖片來源：Facebook@Animed Vets）

【獸醫/自殺/寵物/安樂死】英國一名35獸醫因為不滿越來越多富有客人不願承擔寵物的醫療費用、輕率要求將寵物安樂死，加上自身的財政及感情問題，最終在多重壓力下選擇服用動物藥結束自己的生命。

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綜合《每日郵報》、《地鐵報》等外媒報道，死者John Ellis於2022年11月在家中用動物藥自殺身亡，事件近日進入死因聆訊。其母親Tina Ellis在庭上供稱，兒子曾向她抱怨，表示很多飼主都太遲帶寵物來求醫，導致原本可以輕易解決的情況變得難以醫治，又曾表示自己有失眠問題。

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獸醫自殺｜怨有錢人拒為寵物花錢

她憶述：「他告訴我，有些人來到診所，強調不會為寵物付出金錢，但他們卻坐在新買的名車上；有些人生活捉襟見肘，雖願意為救寵物做任何事，但因為來得太遲，已難以醫治。」她又透露，John Ellis為了救治動物，有時會選擇在車上睡覺，以節省從家中出發到診所的時間，方便隨時應診。

獸醫自殺｜多重壓力下走上不歸路

除了工作壓力，John Ellis在生活上亦受財政及感情問題困擾。據報他有一位拍拖長達12年的男友，但他從2年前開始出軌，而對方直到他死後才知情。男友表示，John Ellis自殺前曾致電他：「他告訴我他做了件愚蠢的事（出軌），並說他愛我」；而第三者亦透露John Ellis曾致電道歉：「他說他不會再傷害我了，然後就掛斷了電話。」

John Ellis在多重壓力及不滿下向同時訛稱要為「朋友的狗」實施安樂死，從而取得相關藥物，最終走上不歸路。根據調查，他當時索取的藥物劑量足以殺死一隻「大」狗。

更多相關報道：宋再臨逝世｜韓星宋再臨逝世終年39歲　寓所留遺書及尼古丁濃縮液體【附輕生9大警號】

自殺先兆｜3大高危人士

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。

他指出，有3大高危因素或會容易萌生偏激想法，甚至輕生念頭：

  • 完美主義者：「律己以嚴，待人以寬」，雙重標準容易對自我要求過高，導致精神壓力過大。
  • 性格內斂、少與人溝通：適當的社交支持對於防止自殺很有效，缺乏社交支持的人當出現負面想法時，難找到朋友談心，故容易「鑽牛角尖」萌生歪念。
  • 重度情緒或精神病患者：如患有嚴重抑鬱症、精神分裂等心理或精神病患者均屬高危。

自殺先兆｜9大輕生警號

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

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以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

  • 精神萎靡
  • 思想負面，言談間常提及死亡，或經常提及「做人好累、人生苦悶、沒有樂趣、不想再生存」等負面字眼
  • 計劃交代身後事，如留下遺書或將心愛物品贈送別人
  • 性情大變或行為反常，如本身性格內斂突然變得異常開朗、情緒暴喜暴憂等
  • 封閉自己，拒絕與人聯繫
  • 曾嘗試自殺和自殘
  • 超過兩星期陷入沉鬱狀態
  • 失眠
  • 食慾不振

資料來源：《每日郵報》、《地鐵報

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