  • 21°C
香港時間：20241123日 (六) 11:47

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

素食推介 | 麺屋武蔵 X 植廚推素食菜單　提升素食日式料理體驗

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 23 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

東京人氣過江龍拉麺及沾麺品牌麺屋武蔵聯乘素食品牌植廚合作推出全新素食菜單。(麺屋武蔵提供)

好食的拉麵關鍵在於配料和湯底，但往往都靠肉類作提鮮，令一眾茹素人士未能與葷食朋友共享拉麵美食。東京人氣過江龍拉麵及沾麵品牌麺屋武蔵，近日與素食品牌植廚合作，聯乘推出全新素食菜單。

全新素食系列秉承「活用亞洲美食文化，可持續地養活世界」，以素肉取代傳統肉類，採用專利仿脂肪技術還原豬肉的油香肉汁，讓素食者都能享受正宗日式風味。麺屋武蔵與植廚的合作將日本飲食文化、可持續飲食與高質素肉生產技術完美結合，選用「豬肉」和「雞肉」炮製出一系列精緻素食菜式，提升素食滋味體驗。

直菇天婦羅配黑松露沙律醬（$28），香口之餘而且分量十足。(傅承嘉攝)

素雞沾麵配素豬扒

麺屋武蔵全新素食菜單共有兩款主食。素雞番茄汁沾麵結合了鮮茄與素雞的濃厚醬汁，沾麵汁味道酸甜開胃，客人更可按口味自選原味或辛味，兩者均搭配炸至金黃酥脆的吉列素豬扒作為佐麵小食，相當豐盛。而吉列素豬扒更是另一主食吉列素豬扒定食）的主角，吉列素豬扒炸至酥脆且無骨，入口竟嘗到一抹輕微淡口的豬油味，但又沒有油膩的感覺，令人回味之餘又會略感奇妙。定食更附送素味噌湯和素雞肉絲沙律及白飯，是營養健康日式料理的首選。

日式手造素餃子（$38/4隻），以全人手包製，有叻沙味和粟米味，為食客帶來驚喜。(傅承嘉攝)

若然主食「唔夠喉」，客人更可選擇3款特色素小食，包括直菇天婦羅配黑松露沙律醬，天婦羅的外層脆漿炸得酥脆，被脆漿包裹着的直菇，肉質爽彈且富濃厚菇菌味，配上黑松露沙律醬相互融合之餘，更有提升味道的作用，而且分量十足，不過食客食多兩粒都不會有罪惡感。其次，餃子作為拉麵店必備小食，其日式手造素餃子，全是在店舖人手包製，口味有較罕見的叻沙味和粟米味，既清新又惹味，食客定會有驚喜。沙律方面有涼拌胡麻山葵素雞沙律（$38），是清新健康的選擇，滿足食客享用素食餐單的要求。

點擊圖片放大
+3
+2

聯乘本地氣泡茶

香港本地品牌Mindful Sparks成立於2021年，在本地氣泡茶業界薄有名氣，品牌近日亦聯乘麺屋武蔵，帶來全新口味檸檬氣泡伯爵茶和洛神花氣泡玫瑰茶，兩款茶飲都經過三重萃取技術製造，百份百香港本地製造，入口有氣之餘，口味更清新怡人，適合食客食過拉麵後飲用，有助清新口腔，幫助腸胃消化，並且為無酒精飲料品嘗者提供選擇的機會。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

美食情報｜Black Sheep旗下逾17間餐廳美食　戶戶送提供獨家訂購外送
16:36 2024/11/19
美食情報｜Black Sheep旗下逾17間餐廳美食　戶戶送提供獨家訂購外送
聖誕2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞　消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券
16:51 2024/11/20
聖誕2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞　消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券
美食情報｜人氣巴斯克蛋糕專門店 Soulgood Bakery　首創流心巴斯克芝士撻華麗登場
12:49 2024/11/21
美食情報｜人氣巴斯克蛋糕專門店 Soulgood Bakery　首創流心巴斯克芝士撻華麗登場

你可能感興趣

美食情報｜Black Sheep旗下逾17間餐廳美食　戶戶送提供獨家訂購外送
16:36 2024/11/19
美食情報｜Black Sheep旗下逾17間餐廳美食　戶戶送提供獨家訂購外送
聖誕2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞　消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券
16:51 2024/11/20
聖誕2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞　消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券
美食情報｜人氣巴斯克蛋糕專門店 Soulgood Bakery　首創流心巴斯克芝士撻華麗登場
12:49 2024/11/21
美食情報｜人氣巴斯克蛋糕專門店 Soulgood Bakery　首創流心巴斯克芝士撻華麗登場
美食 著數優惠 餐廳情報 食品 素食 菜式 香港 拉麵 日式料理

最高瀏覽

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）