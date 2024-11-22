素食推介 | 麺屋武蔵 X 植廚推素食菜單 提升素食日式料理體驗
撰文： 傅承嘉
發布時間： 23 小時前
好食的拉麵關鍵在於配料和湯底，但往往都靠肉類作提鮮，令一眾茹素人士未能與葷食朋友共享拉麵美食。東京人氣過江龍拉麵及沾麵品牌麺屋武蔵，近日與素食品牌植廚合作，聯乘推出全新素食菜單。
全新素食系列秉承「活用亞洲美食文化，可持續地養活世界」，以素肉取代傳統肉類，採用專利仿脂肪技術還原豬肉的油香肉汁，讓素食者都能享受正宗日式風味。麺屋武蔵與植廚的合作將日本飲食文化、可持續飲食與高質素肉生產技術完美結合，選用「豬肉」和「雞肉」炮製出一系列精緻素食菜式，提升素食滋味體驗。
素雞沾麵配素豬扒
麺屋武蔵全新素食菜單共有兩款主食。素雞番茄汁沾麵結合了鮮茄與素雞的濃厚醬汁，沾麵汁味道酸甜開胃，客人更可按口味自選原味或辛味，兩者均搭配炸至金黃酥脆的吉列素豬扒作為佐麵小食，相當豐盛。而吉列素豬扒更是另一主食吉列素豬扒定食）的主角，吉列素豬扒炸至酥脆且無骨，入口竟嘗到一抹輕微淡口的豬油味，但又沒有油膩的感覺，令人回味之餘又會略感奇妙。定食更附送素味噌湯和素雞肉絲沙律及白飯，是營養健康日式料理的首選。
若然主食「唔夠喉」，客人更可選擇3款特色素小食，包括直菇天婦羅配黑松露沙律醬，天婦羅的外層脆漿炸得酥脆，被脆漿包裹着的直菇，肉質爽彈且富濃厚菇菌味，配上黑松露沙律醬相互融合之餘，更有提升味道的作用，而且分量十足，不過食客食多兩粒都不會有罪惡感。其次，餃子作為拉麵店必備小食，其日式手造素餃子，全是在店舖人手包製，口味有較罕見的叻沙味和粟米味，既清新又惹味，食客定會有驚喜。沙律方面有涼拌胡麻山葵素雞沙律（$38），是清新健康的選擇，滿足食客享用素食餐單的要求。
聯乘本地氣泡茶
香港本地品牌Mindful Sparks成立於2021年，在本地氣泡茶業界薄有名氣，品牌近日亦聯乘麺屋武蔵，帶來全新口味檸檬氣泡伯爵茶和洛神花氣泡玫瑰茶，兩款茶飲都經過三重萃取技術製造，百份百香港本地製造，入口有氣之餘，口味更清新怡人，適合食客食過拉麵後飲用，有助清新口腔，幫助腸胃消化，並且為無酒精飲料品嘗者提供選擇的機會。
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