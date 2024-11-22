素食推介 | 麺屋武蔵 X 植廚推素食菜單　提升素食日式料理體驗

▲ 東京人氣過江龍拉麺及沾麺品牌麺屋武蔵聯乘素食品牌植廚合作推出全新素食菜單。(麺屋武蔵提供)

好食的拉麵關鍵在於配料和湯底，但往往都靠肉類作提鮮，令一眾茹素人士未能與葷食朋友共享拉麵美食。東京人氣過江龍拉麵及沾麵品牌麺屋武蔵，近日與素食品牌植廚合作，聯乘推出全新素食菜單。

全新素食系列秉承「活用亞洲美食文化，可持續地養活世界」，以素肉取代傳統肉類，採用專利仿脂肪技術還原豬肉的油香肉汁，讓素食者都能享受正宗日式風味。麺屋武蔵與植廚的合作將日本飲食文化、可持續飲食與高質素肉生產技術完美結合，選用「豬肉」和「雞肉」炮製出一系列精緻素食菜式，提升素食滋味體驗。

▲ 直菇天婦羅配黑松露沙律醬（$28），香口之餘而且分量十足。(傅承嘉攝)

素雞沾麵配素豬扒

麺屋武蔵全新素食菜單共有兩款主食。素雞番茄汁沾麵結合了鮮茄與素雞的濃厚醬汁，沾麵汁味道酸甜開胃，客人更可按口味自選原味或辛味，兩者均搭配炸至金黃酥脆的吉列素豬扒作為佐麵小食，相當豐盛。而吉列素豬扒更是另一主食吉列素豬扒定食）的主角，吉列素豬扒炸至酥脆且無骨，入口竟嘗到一抹輕微淡口的豬油味，但又沒有油膩的感覺，令人回味之餘又會略感奇妙。定食更附送素味噌湯和素雞肉絲沙律及白飯，是營養健康日式料理的首選。

▲ 日式手造素餃子（$38/4隻），以全人手包製，有叻沙味和粟米味，為食客帶來驚喜。(傅承嘉攝)

若然主食「唔夠喉」，客人更可選擇3款特色素小食，包括直菇天婦羅配黑松露沙律醬，天婦羅的外層脆漿炸得酥脆，被脆漿包裹着的直菇，肉質爽彈且富濃厚菇菌味，配上黑松露沙律醬相互融合之餘，更有提升味道的作用，而且分量十足，不過食客食多兩粒都不會有罪惡感。其次，餃子作為拉麵店必備小食，其日式手造素餃子，全是在店舖人手包製，口味有較罕見的叻沙味和粟米味，既清新又惹味，食客定會有驚喜。沙律方面有涼拌胡麻山葵素雞沙律（$38），是清新健康的選擇，滿足食客享用素食餐單的要求。

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聯乘本地氣泡茶

香港本地品牌Mindful Sparks成立於2021年，在本地氣泡茶業界薄有名氣，品牌近日亦聯乘麺屋武蔵，帶來全新口味檸檬氣泡伯爵茶和洛神花氣泡玫瑰茶，兩款茶飲都經過三重萃取技術製造，百份百香港本地製造，入口有氣之餘，口味更清新怡人，適合食客食過拉麵後飲用，有助清新口腔，幫助腸胃消化，並且為無酒精飲料品嘗者提供選擇的機會。

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