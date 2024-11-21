集體回憶｜末代港督彭定康最愛蛋撻　70年歷史泰昌餅家進駐山頂凌霄閣開店

▲ 末代港督彭定康最愛食泰昌蛋撻。

【集體回憶/泰昌/彭定康/蛋撻】經濟不景及舖租昂貴的影響下，不少老牌食店選擇結業！有70年歷史的泰昌餅家於紅磡的最後一間貼出告示，表示租約期滿於11月17日結束營業，不過原來有新大計，泰昌將會進駐山頂凌霄閣開店，讓更多遊客可以品嘗美味蛋撻，末代港督彭定康也曾大讚「世界上最好味蛋撻」。

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集體回憶｜牛油皮蛋撻末代港督彭定康最愛

泰昌餅家成立於1954年，當中以牛油皮蛋撻馳名，除了深受港人喜愛，連末代港督彭定康也十分欣賞，賦予它「世界上最好味蛋撻」 的盛譽。就連旅發局也將之名為「香港最著名的餅店之一」，推薦給訪港旅客「必食不可」。餅店在香港高峰期開設超過十多間分店，遍布港九新界，餅家其後更在新加坡開設分店，現有共12間。

回顧昔日彭定康食蛋揵的照片

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集體回憶｜司徒夾帶分享紅磡分店已結業

日前，網絡名人司徒夾帶在Facebook的個人專頁發文，其中一張泰昌餅家貼出的告示，顯示位於紅磡的「泰昌餅家」已於本月17日結業，如欲惠顧請移玉步到青衣分店，而另一張就見到店面已圍板，有裝修工人進出。司徒夾帶留言指「紅磡冇得食泰昌蛋撻了，請移玉步到青衣分店，是咪搞笑？」此店是繼早前深水埗「V Walk」分店結業後，最後一間位於九龍區的分店。經了解下，原來泰昌去山頂開店。

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泰昌餅家會繼續紮根香港，全新分店進駐凌霄閣，向旅客宏揚香港非物質文化遺產—蛋撻，一同說好香港故事。

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