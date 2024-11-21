濕疹｜認清濕疹發作分3階段 中醫師：急性期以丘疱疹為主

上文提到如何預防濕疹，今期談談濕疹類型，以及發病的3個階段。註冊中醫師唐文儀博士表示，病人很多時對濕疹一知半解，胡亂食藥或塗抺藥品，延誤病情，加重身體負擔。

濕疹是真皮淺層及表皮炎症，可以受天氣、飲食、情緒、致敏原、內在抵抗力不足等因素誘發。每逢天氣轉變，正如現時由秋入冬，天氣乾燥，也是濕疹的好發時機。

急性期濕疹︰以丘疱疹為主，或有小水疱、潮紅，抓破後呈明顯點狀滲出及小糜爛面，病變中心往往較重，邊界不清。如受感染，膿液帶黃綠色或有褐色結痂。急性濕疹可生在身體任何部位，多是對稱分布，常於頭面、耳後、四肢、陰部、肛門，搔癢劇烈，多為濕熱並重。

亞急性濕疹︰當急性濕疹炎症減輕，又或急性末期處理不當，拖延太久，會進入亞急性濕疹階段。這時期皮損為小丘疹、鱗屑和結痂為主，僅小量丘疱疹、小水疱及糜爛，有劇烈搔癢，這期間患者多以脾虛夾濕為主。

慢性濕疹︰慢性期以苔蘚樣變為主，可因急性、亞急性反覆發作不癒而造成，亦可以一開始即呈現慢性炎症，中醫稱為「血風瘡」。

患者皮膚增厚、浸潤、有色素沉着、皮膚表面粗糙結痂，外周邊有丘疹、丘疱疹散布，個別有不同程度的苔蘚樣變。在手、手指、足部、足跟和關節位，因皮膚失去正常彈性，加上活動較多，會有皮膚裂隙而疼痛。慢性濕疹患者多病情不穩定，容易復發。證候多為血虛風燥、血瘀。

▲ 唐文儀醫師

唐博士表示，急性濕疹經過及時治療後，大部分可在短期內治癒。而慢性濕疹容易反覆發作，長年不癒，但若能對症下藥，可取得良好療效，防止復發。臨床上不少慢性濕疹患者，經辨證後配合針灸和中藥治療，皮膚變回光滑，重拾正常生活。

唐博士說︰「作為醫者，我最心痛病人因濕疹影響社交生活，影響埋情緒，加重病情，變成惡性巡環。有小朋友患者因為濕疹痕癢難擋，晚上睡不好，返學沒精神，連學業也受影響。好多家長說擔心小朋友不肯食中藥，自行買藥膏止痕，錯過早期治療，其實小朋友食藥後得到醫治，身體感覺舒服，自然會乖乖配合治療。」

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