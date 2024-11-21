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東鐵綫閘門｜東鐵綫月台閘門安裝工程料明年完成　增LED燈提留意空隙

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 18 小時前

最後更新： 14 小時前

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月台閘門位置增設額外措施，提醒乘客小心空隙。（港鐵提供）

港鐵東鐵綫自動月台閘門安裝工程進入最後階段。港鐵今日（21日）表示，目前9個車站已安裝閘門，預計第10個車站，即九龍塘站的安裝工程將於今年內完成；餘下羅湖、大學及旺角東站則將於明年內完成安裝。

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港鐵去年5月展開東鐵綫自動月台閘門安裝工程，全綫13個車站、共35個月台，將安裝近1,600對閘門。港鐵今日指，安裝工程進度良好、已進入最後階段，羅湖及旺角東站的閘門安裝工程正在進行；最後一個車站，即大學站的工程亦已於昨晚展開。整項工程將於明年内完成。

港鐵又指，當年建造羅湖、旺角東及大學站時，受地理位置影響，令月台弧度較大，個別位置列車與月台之間的空隙相對闊，故工程團隊會在安裝閘門同時，在3個車站共7個月台的93個位置，加裝設LED燈帶的鋼板，當列車到達、車門及閘門開啟前，燈帶便會亮起。

閘門向車廂方向的視線及地腳綫位置亦會增貼 「黃黑間條」標示；又加闊月台邊緣的黃色膠條，以收窄月台空隙；閘門内外則貼上「小心空隙」提示貼紙；個別月台位置就增設廣播，提醒乘客留意空隙。

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