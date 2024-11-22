餐廳推介 | 權八居酒屋日本大分美食之旅　時令食材入饌展大分「味」力

▲ 吉列椎茸魚餅伴千島醬 （$188）以大分縣盛產的椎茸搭配權八自家製魚肉，炸得金黃酥脆有層次！(彭大偉攝)

香港人到日本旅行多以東京，大阪為目的地，較少到訪其他偏遠縣份，自然較少機會接觸到不同產地的食材。權八居酒屋就搜羅大分縣時令食材，以「大分美食之旅」為題，製作期間限定的美饌及雞尾酒，展現大分縣「味」力！

為了讓食客能夠感受到大分飲食文化的體驗，權八集團榮譽顧問郭志波 （Paul）及權八行政總廚梁偉強師傅早前聯同團隊到訪位於九州以自然風光聞名的大分縣，並引入當地名物大分和牛、大入島生蠔、日田梨、Iichiko Frasco 麥燒酎等。「大分美食之旅」以吉列椎茸魚餅伴千島醬 （$188）作開首，魚餅的上層是大分縣盛產的椎茸（即日本香菇）富有獨特且濃厚的菇香，下層則疊有自家製的魚肉，兩者包裹吉列脆皮粉漿後炸得金黃酥脆又香口有層次，蘸上千島醬品嘗，可為食客減輕炸物油膩的感覺。

▲ 香印提子平目魚薄切沙律採用的平目魚主要以酸橙作為飼料，有助降低魚腥味，更讓魚肉充滿彈性，散發獨有的清甜橙香。(彭大偉攝)

豐沛海產食材

由於大分縣屬臨海城市，自然有豐富且鮮甜的海產，權八推出的大分特選美饌就包含炭燒三色大入島生蠔 （$198）以及香印提子平目魚薄切沙律 （$238）等以大分時令海鮮入饌的菜式。炭燒三色大入島生蠔固名思義採用了大分大入島生蠔，當地漁民會以箱籠吊掛方式養殖，並會定時翻滾箱籠令外殼不被雜質附着，雖然體積相對較小，但肉身厚實飽滿，海水味濃，再以泰式青辣椒汁、芝士及西班牙番茄醬炭燒，燒製成三種不同口味的大入島蠔。

▲ 權八再以泰式青辣椒汁、芝士及西班牙番茄醬燒製成三種不同口味的大入島蠔。(彭大偉攝)

而香印提子平目魚薄切沙律所採用的平目魚平時主要以酸橙作為飼料，酸橙為大分縣享負盛名的農產，蘊含豐富檸檬酸、維他命 C 等，而且芳香具溫和酸味，把其果汁加入魚生或肉類等，果酸可提升兩者的原味，是當地餐桌上不可或缺的食材。當地漁民又會將酸橙混入鰤魚及平目魚的漁糧，有助降低魚腥味，更讓魚肉充滿彈性，散發獨有的清甜橙香，搭配香印提子，再灑上大分七味柚子粉，香氣撲鼻之餘亦倍添層次。

畜牧名產大分和牛

除時令海鮮外，日本和牛亦是必點菜式之一，香港人經常都能接觸到「近江牛」、「松阪牛」、「神戶牛」等和牛品牌。而今次權八就創新引入大分縣畜牧名產「大分和牛」。位於日本九州東北部的大分縣除了被譽為「溫泉天堂」外，其溫暖氣候及綠意盎然的山地，成就天然優良的飼育環境。當地著名的大分和牛擁有悠久歷史，在1921年所舉辦的全國評選會中奪冠後，亦曾多次獲得不同殊榮，更於2017年舉辦的第11 屆全國和牛能力共進會的贏得了日本第一的寶座。牛隻必須由講究美味的農場飼養並以米及啤酒糟等作為飼料，且肉質等級達４級以上，方可冠上大分和牛之名。

▲ 炭燒大分和牛京蔥串（$168）以大分和牛搭配大分縣產京蔥，集肉香、油香加上蔥的焦香，令人回味。(彭大偉攝)

權八以大分和牛製成紫菜天婦羅和牛玉子卷 （$248）肉質細膩帶甜的大分和牛蘸上壽喜燒汁後輕輕炙燒，包裹著嫩滑的玉子燒，並在最外層加上一塊酥脆的紫菜天婦羅，口感、味道層次倍增。另一道炭燒大分和牛京蔥串（$168）則更能感受到大分和牛淡然不油膩的甜，搭配大分縣產京蔥，肉香、油香加上蔥的焦香，可謂完美且令人回味。

旗艦級燒酎

到居酒屋用餐又怎能夠唔飲酒呢？有見及此，權八就精選由日田隱世蒸餾所釀製的燒酎，以旗艦級別的Iichiko Frasco 麥燒酎入饌並特別調製四杯雞尾酒 （每杯$108），讓食客享受大分的美味佳餚同時，細味酒品醇厚的口感與燒酎細膩的香氣，帶來視覺與味覺的盛宴。

「大分美食之旅」來到尾聲當然要以甘太君千層番薯伴雲呢拿雪糕 （$98）作結，這道甜品可謂整道菜單最讓人驚喜且回味的一道菜。甘太君番薯為大分縣獨有的品種，在採獲後存放40天以上增加其甘甜味道，糖度為一般番薯的 1.5 倍，主廚先將甘太君切成一片片，再以焗爐烤焗，並疊起超過15層形成千層番薯，經過烤製的甘太君可以品嚐到潤澤蜜汁及厚實口感，配以雪糕及佐料，每一口都是恰到好處的甜。

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考察大分縣食材

權八榮譽顧問郭志波接受訪問時表示，權八過往亦曾做過不少日本縣份主題的特色餐單，如熊本、福岡等︰「今次我們希望去新的地方，帶一些較另類，較難接觸且合時令的特色食材讓食客有機會品嚐得到！」但單以權八一間公司實難以將大量且優質的大分縣食材引入香港，因此他們聯同本地供應商、當地農業機構、農民、漁民以及當地縣政府到當地考察食材︰「如果沒有這個組合的協作，根本難以將當地食材運到香港。」

每當權八推出新主題餐單時，前菜及主菜都會有八至十款菜式，另外又會提供約兩款甜品以及日式清酒等特色飲料。團隊會先了解大分縣盛產的特色時令食材，然後由當地農民或漁民帶領團隊到不同的農場、漁場、茶園甚或坐船出海考察食材，阿Paul強調餐廳並非隨便在百貨公司隨便購入其他地區的貨品充當是次大分縣食材，而是由團隊千辛萬苦從大分當地直送香港，為的只是向食客提供不一樣的日式料理體驗。

▲ 權八居酒屋以「大分美食之旅」為題，製作期間限定的美饌及雞尾酒，展現大分縣「味」力！(彭大偉攝)

INFO

權八居酒屋尖沙咀店

地址︰尖沙咀北京道一號28樓

電話︰2727 1957

權八居酒屋銅鑼灣店

地址︰銅鑼灣恩平道28號利園二期3樓

電話︰2787 3688

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