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新店優惠｜Mono Mono北角新店推開幕優惠　精選$10貨品+4大限定獎賞

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 16 小時前

最後更新： 16 小時前

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熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

Mono Mono北角新店開幕，又多一個好去處啦！

【新店開幕/AEON/Mono Mono北角/生活百貨專門店】AEON自2017年引入首間以「優閒．品味．潮流」為概念的生活百貨專門店「ものもの」Mono Mono，目前在香港已有3家分店；新Mono Mono店已於11月14日北角健威坊正式開業，新張期間，推出4大限定優惠，更有不少精選$10貨品！

Mono Mono北角新店推開幕優惠（TOPick記者攝）

Mono Mono匯集3大AEON品牌，包括通過提供各種具品質的自家品牌「TOPVALU」商品，包括食品、醫藥健康產品及寵物食品等、自家家居生活品牌「HÓME CÓORDY」及產品種類繁多的「DAISO Japan」，搜羅了各種不同系列的日本及各地商品，讓顧客可以一站式得到生活提案。

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為慶祝新張誌慶，ものもの Mono Mono北角店於11月14日至11月27日推出各項開幕優惠，包括「ものもの Mono Mono北角店開業限定福袋」、「北角店開業迎新賞」、「贈送精美禮物」、「賺取3倍會員積分」！

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Mono Mono開幕優惠｜1.ものものMono Mono北角店開業限定福袋

由2024年11月14日起，於北角店購物滿$100或以上，即可以$58換購「開業限定福袋」1 個 (總值$110)，以AEON收銀機印即日折實單一發票計。每人每次最多可換購福袋一個。數量有限，換完即止。 

Mono Mono開幕優惠｜2.北角店開業迎新賞

北角店新申請/續會/升級AEON MEMBER CARD或AEON STYLE CARD會員，即可獲得「$20電子優惠券」一張。

Mono Mono開幕優惠｜3.贈送足球小將精美禮物一份

每日首100位顧客購買任何DAISO貨品一件或以上，即可獲得足球小將精美禮物1份。以AEON收銀機印即日折實單一發票計。數量有限，換完即止。每張發票最多可換領1份精美禮品，恕不可與感謝日及其他折扣優惠同時使用。

Mono Mono開幕優惠｜4.賺取3倍會員積分

會員凡於期內購買「ものもの北角店隆重開幕」之廣告商品，可獲3倍會員積分，但AEON BETA會員除外。 

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TOPick小編在Mono Mono北角新店為大家搜羅$10精選貨品

Mono Mono $10精選貨品｜玩具

新店設有玩具小角落，不少兒童玩具低至$10，包括醫生玩具套裝或耳環及頸鏈玩具，同樣$10一件，盒裝Lego售$35，粉紅色小貨車造型精美，亦只需$60。

Mono Mono $10精選貨品｜月曆簿及掛曆

可愛卡通月曆簿及掛曆只售$10一個，有迪士尼和sanrio卡通公仔，款式十分多，相當抵買。

Mono Mono $10精選貨品｜小麵包

新店出售大熱貨品小麵包，一袋5個裝售$10，分別有吉士和紅豆內餡，將於12月推出全新朱古力口味，做早餐和茶點也是十分適合。

Mono Mono $10精選貨品｜指甲油

北角店其中一個精選優惠就是指甲油系列，原價$12，如今優惠價$10，多種顏色任君選擇。

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除了$10精選貨品，小編還發現Mono Mono新店有不少精選推介低至半價，甚至是低於$10的至抵精選貨品！

Mono Mono至抵精選貨品｜即食麵

牛肉味越南河粉蒜香味金邊粉，小小一個71克重，只需加熱水沖泡3分鐘即可食用，原價$9.9，現價只需$6.9，絕對是早餐或下午茶的好選擇。

Mono Mono至抵精選貨品｜任選零食2件

任選零食2件只需$12，平均一年$6，還可以任意配搭。

Mono Mono精選推介｜拖鞋

HÓME CÓORDY的蓬鬆拖鞋舒適輕便，原價$59.9，現特價$29.9，低至半價。

Mono Mono精選推介｜薄切烤牛肉

TOPVALU薄切烤牛肉60克裝，入口肉味重，原價$34.9，現售$29.9。

Mono Mono精選推介｜持久泡沫洗潔精

TOPVALU BESTPRICE持久泡沫洗潔精連補充裝，有檸檬香味和柚子香味，重235毫升加770毫升，原價$36.8，現售$25.9，絕對是超值。

Mono Mono精選推介｜大理石塗層深煎鍋

HÓME CÓORDY明火及電磁爐適用的越南製大理石塗層深煎鍋，原價$299，現低至半價$149。

Mono Mono預告AEON Black Friday即將來臨 !（TOPick記者攝）

Mono Mono開幕優惠｜AEON Black Friday即將來臨

另外，AEON Black Friday又到啦，將推出超值優惠，包括限量福袋 ，貨品涵蓋食品、煮食用具、行山裝備、運動用品、床品、美妝用品等，推廣期由11月29日至12月3日，大家密切留意！

延伸閱讀：靚媽精明眼｜日式家品店Mono Mono進駐北角　逾萬呎分3大區域貨品$9起

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