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的士司機｜港女搭85折的士索要單據　司機做1標記被網友讃：好公道

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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港女搭85折的士索要單據，司機做1標記被網友讃：好公道。

乘客搭乘折扣的士索要單據，司機應如何應對？近日，有乘客於Threads發文，指乘坐「85折」的士抵達目的地後，向司機索要收據，司機在收據上將總車費划去，並寫下實際車資金額，乘客表示第一次見此行為，而網民則讃司機此舉「做得好」。

的士司機｜司機手寫補充實收金額

據女乘客描述，日前她乘坐的士，在到達目的地支付車資時，向的士司機索要收據，由於她乘坐的士有85折優惠，司機便在收據上手寫註明實收車資金額，女子表示「我搭咗咁多年85折的士，第一次遇到」。

據圖片可見，司機將總車費「$139.7」用藍色筆畫去，又在下方註明實收車資，即「85折，$120」。

的士司機｜的士車資$29乘客付$50　司機唔夠零錢找續反罵乘客

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的士司機｜網民讃司機此舉做得好

此事引起網民熱議，有人質疑事主「你邊間公司㗎？Claim錢可以賺差價？你一直犯緊虛假文書罪喎」、「寫實際金額有咩問題定你想偽造文書？」、「你想貪小便宜？」、「呃公司、稅局係唔啱㗎」，不過該女子回應，僅是好奇司機做法，遂於網絡詢問。

不少網民稱讚的士司機此舉「做得好」，「好公道！」、「司機好波」、「今次我撐依個的士司機啊，完全無問題」、「好少見會咁，不過司機咁做又好合理」、「抵讚喎，費事俾啲人呃公司錢」。

的士司機｜賺取差額屬違法行為

早前，香港廉政公署於Facebook專頁發布過類似內容帖文，指如若以折扣價格支付車資後，向公司索取正價金額報銷屬違法行為，「乘客召8折的士，但係就叫司機畀返張正價收據，好等佢返公司claim車費，從中食差額，咁樣欺騙公司，雖然錢唔多，但其實係犯法㗎」。

的士司機｜的士車門敞開繼續行駛　乘客提醒仍不停下來

車Cam｜寶馬山Tesla逆線行駛兼剷上行人路　網民怒斥﹕應該一世停牌

東壩黑的｜東壩疑黑的拉客遇便衣Madam　司機由囂張到即變認低威

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