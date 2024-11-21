音樂女神丨海兒成《中年好聲音3》最年輕評審　鼓勵大家不要放棄：只要俾自己一個機會

▲ 「音樂女神」海兒成《中年好聲音3》最年輕評審。

日前，TVB選秀綜藝節目《中年好聲音3》香港區45強順利產生，作為節目開播以來最年輕的評審、「音樂女神」海兒（Hedy）亦在自己的社交平台上總結感受。

原來，這是她首次擔任流行曲音樂比賽的評審，稱：「之前有做過古典音樂比賽嘅評審，今次流行音樂加上少少綜藝元素係第一次。」

▲ 「音樂女神」海兒任《中年好聲音3》評審。

音樂女神丨當《中年好聲音3》評審做足功課

由於古典音樂跟流行音樂大不同，所以Hedy事前做足準備功夫，特別在專業用詞的中英翻譯上，稱：「因為自己學咗8年嘅Classical Singing都係用英文教學，好多關於唱歌技巧、用詞都只用英文，所以上節目前，我會喺一啲重要嘅詞彙、常用嘅字睇返中文詞語，唔想過分中英夾雜。」

另外，她又重看《中年好聲音》及《中年好聲音2》、聽流行經典歌曲做功課，稱：「自己模擬番個拍攝情況，到第一次聽完參賽者表演，即刻根據自己寫嘅notes、搵出每個表演者好同可以改善嘅地方。」

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音樂女神︱海兒初拍綜藝節目感新鮮

首次拍攝選秀綜藝節目感覺十分新鮮，亦有不少趣事發生，說：「海選嘅時候要認真聽、分析參賽者嘅聲音，我會瞌埋對眼，因為我覺得瞌埋對眼可以shut off咗一啲感官，我嘅聽覺會敏感少少，所以我好多時間都會瞌埋眼。到中場休息，我經理人走過嚟同我講啱啱嚇死佢，因為佢見到我瞌埋眼以為我瞓咗，佢勁驚，哈哈，滴晒汗，點解我可以瞌埋眼咁耐，呢件事真係好好笑。」

透過這次當評審，Hedy自言有各方面的得着，當中對一位失去雙手的參賽者印象特別深刻，「佢好勇敢咁企喺台上面，唱得非常之好、好震撼。最令我印象深刻係佢超級正面，正當好多人為佢嘅遭遇感到傷心嘅時候，其實佢係非常之positive，佢令我感受咗好多，特別係音樂、做人處世同埋面對難關方面，亦都係對大家一個好好嘅Inspiration。」

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音樂女神丨鼓勵大家不要放棄

同時，海兒謂最重要是懂得感恩，表示：「自己由細到大學音樂，之後順理成章將音樂變成事業。其實幸福非必然，好多人細個想學音樂，但冇機會或者冇人鼓勵，長大之後自己未必有信心、又或冇時間，又可能係經濟問題，冇辦法實踐自己嘅夢想。所以我好珍惜自己每一次可以上台表演、可以分享唱歌、可以分享我嘅聲音嘅機會。」

此外，她亦鼓勵大家不要放棄，「只要俾自己一個機會，表演不單止係一個展現自我嘅平台，更加係一段認識自己、接納自己，並影響身邊所有人嘅旅程。希望大家都可以繼續唱歌，體驗更多然後分享下去，加油！」

▲ 海兒對失去雙手的《中年好聲音3》參賽者李金凱印象深刻。

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