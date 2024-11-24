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靚媽學生相｜盤點10位星級靚媽清純學生相　黃翠如陳自瑤由細靚到大+朱千雪似混血兒

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 6 小時前

最後更新： 5 小時前

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TOPick為大家盤點10位娛圈靚媽學生相。

【星媽學生相/女藝人學生相】娛圈近日掀起生仔風！黃翠如跟麥明詩先後公佈佗B，兩位準媽咪曾晒出珍貴童年照，可謂由細靚到大，相信愛情結晶品也是靚B一名。

除了黃翠如及麥明詩，以下10位靚媽的學生照，童年時至今沒太大差別，但亦有些「女大十八變」，由TOPick帶大家一次過檢閱。

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靚媽學生相｜好姊妹翠如Yoyo純天然美貌

靚媽學生相｜1. 黃翠如 冬菇頭眼大大

43歲的黃翠如出身小康之家，她曾就讀基督教香港信義會馬鞍山信義學校，2000年預科畢業於五旬節林漢光中學，會考考獲25分（1A5B）佳績。

翠如早年進行「大掃除」時發現陳年學生證，其後更上載社交網，相中的她長髮披肩樣子一臉正經，甚有女班長格，另外，翠如曾曝光小學學生相，剪「冬菇頭」的她眼睛深邃，輪廓分明。

靚媽學生相｜黃翠如結婚6年，終於造人成功啦。（取自instagram）

靚媽學生相｜2. 麥明詩 童年充滿書卷氣

32歲的麥明詩婚後大半年就成功懷孕，這位「十優港姐」從小就品學兼優，中小學就讀名校拔萃女書院以及拔萃女小學，之後更入讀著名學府劍橋大學，去年麥明詩貼出從未曝光的學生照，穿上校服戴著四眼，不失可愛，更充滿書卷味。

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【十優港姐】麥明詩曬四眼清純學生相　4招高效讀書法操足20年卷備試

靚媽學生相｜3. 連詩雅 12歲高170cm

黃翠如的閨蜜連詩雅（Shiga）曾就讀英基旗下的英皇佐治五世學校，之後於西島中學畢業，網絡上曾曝光Shiga童年時跟母親的合照，照片中她穿著KGV校服，只見小學時的Shiga樣子清秀又白淨。

另外，Shiga曾上載廿多年前的中學照片，只得12歲的她已有170cm高，自細已經手長腳長，難怪年輕時已做model。

靚媽學生相｜黃翠如、連詩雅和陳自瑤三位閨密均由小靚到大。（取自instagram）

靚媽學生相｜4. 陳自瑤 外貌純天然

另一位靚媽、現年43歲的陳自瑤曾分享15歲時的學生相，中學時的YoYo就讀寶覺女子中學，YoYo不但身材keep得到，連樣子都無走樣，難怪獲網民讚美外貌純天然。

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靚媽學生相｜千雪栢芝由小靚到大

靚媽學生相｜5. 朱千雪 五官輪廓深邃

36歲的朱千雪今年誕下麟兒，這位靚媽同樣由小靚到大，她曾分享過不少童年照，小時候的千雪五官輪廓深邃，擁有一雙大眼睛，因而有點混血兒的感覺。

另外，朱千雪小學就讀嘉諾撒聖心學校私立部，加入娛圈的她努力進修，修畢法律博士學位轉投法律界兼任大學課程講師，有「學霸港姐」美譽。

律師媽媽｜朱千雪抱仔在家工作「成就解鎖」　靠2招時間管理法兼顧事業與湊B

朱千雪今年榮升靚媽。（取自instagram）

靚媽學生相｜6. 陳慧琳 青春期babyfat

52歲的陳慧琳自細已五官標緻，於玫瑰崗中學完成中五課程後，她赴日本攻讀預科，翻看Kelly的中學生相，無論粗眉、鼻形以及嘴形也跟現在差不多，只是青春期時有點babyfat，面頰比較圓，這位天后果然是純天然美人！

靚媽學生相｜7. 張栢芝 濃眉大眼美少女

44歲的張栢芝已為三子之母，無論外貌以及身型都Keep得不錯，張栢芝曾就讀培基小學東華三院黃鳳翎中學，數年前張栢芝曾貼出陳年的學生証兼寫道「我都忘了幾多10年，保持快樂、保持健康、保持小孩子的時候」，照片中的少女張柏芝樣子清純，濃眉大眼以及完美鵝蛋臉，是從小美到大的「母胎美女」。

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靚媽學生相｜胡杏兒吳若希包包臉消失

靚媽學生相｜8. 鄭希怡 單眼皮學生

43歲鄭希怡跟丈夫育有9歲女兒「梁浸浸」，型媽Yumiko曾晒出陳年學生照，看出最大的分別是雙眼皮 ，或許化妝時貼了雙眼皮膠紙和假睫毛，而Yumiko小時候就讀聖公會基心小學以及保良局第一張永慶中學

靚媽學生相｜9. 胡杏兒 可愛包包面
    
45歲胡杏兒曾被曝光小學時期的學生照，杏兒小學時就讀天主教柏德學校，梳齊蔭的她一臉稚氣，樣貌亦沒有很大分別。另外，杏兒曾分享一張跟幼仔Ryan的童年對比照，笑起來十足餅印。

靚媽學生相｜10. 吳若希 女大十八變

32歲的吳若希年紀輕輕已當上媽咪，中學時她就讀廖寶珊紀念書院，從她分享的童年照所見，吳若希愈大愈靚，長大後連包包面也消失，真是女大十八變。

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