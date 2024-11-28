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哈佛研究｜化妝品含「永久化學物」PFAS　3類產品濃度最高恐致癌不育

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 55 分鐘前

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哈佛研究指出，化妝品含「永久化學物」PFAS，3類產品濃度最高，恐致癌不育。

【化妝品／永久化學物／PFAS／致癌物／不育】不少女士日常都會化妝，惟日前哈佛大學一項研究卻發現，化妝品中含有可致癌的永久化學物PFAS，恐破壞女性的生殖激素，降低女士40%生育能力。

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化妝品｜化妝品恐降低女性40%生育能力

整體環境科學》雜誌（Science of the Total Environment）早前發表了一篇美國西奈山伊坎醫學院、哈佛大學和新加坡國立大學的共同研究成果。研究發現，PFAS可能会使女性的生育能力降低高达40%，與女性生育力和受精能力下降有關。

在該研究中，研究人員分析了新加坡孕長期母嬰研究（S-PRESTO）中382名參與者，受試者是試圖懷孕的育齡婦女，77.2%是中國人，平均年齡為30.5歲。研究人員收集了參與者血漿中的PFAS，然後在6、9和12個月時通過電話進行隨機訪問，以跟蹤懷孕狀況，評估女性孕前血漿PFAS濃度與生育結果之間的關聯。

該研究根據血漿中PFAS的含量，將參與者分為4組。結果發現，在這4組參與者中，血漿中PFAS含量每增加一層，生育率大約下降5%至10%。在隨訪一年內，與血漿中PFAS含量最低的參與者相比，含量最高的人懷孕或分娩的可能性平均降低了大約30至40%。血漿中含量較高的PFAS，與一年隨訪期間臨床妊娠和活產的可能性降低有關。

總體來講，與其他PFAS相比，PFOS和PFOA的平均濃度最高，平均分別為2.49ng/ml和1.76ng/ml。對不同的PFAS分析發現，PFDA、PFOS、PFOA和PFHpA與降低女性生育能力的關聯最大。計劃懷孕的女性應意識到PFAS的有害影響，並采取預防措施避免接觸此類化學物質。

化妝品｜3類化妝品PFAS含量最高

2021年6月，美國聖母大學的研究人員在《環境科學與技術通訊》（Environmental Science and Technology Letters）期刊發表了一篇研究，研究人員對231種化妝品進行了8個不同類別的PFAS測試，產品選自美國和加拿大的主要品牌，包括遮瑕膏、粉底、眼部和眉毛產品及各種唇膏。

結果發現，一半以上的產品對PFAS的反應呈陽性。分析顯示，56%的粉底和眼部產品、48%的唇膏以及47%的睫毛膏在測試中，都發現含有高濃度的PFAS。其中，82%防水睫毛膏和62%不易掉色唇膏中PFAS含量最高。

化妝品｜如何降低低血漿中的PFAS

至於如何降低血漿中的PFAS？2022年8月，澳大利亞麥考瑞大學的研究人員在《JAMA Network Open》期刊上發表一篇關於澳洲消防員血漿和捐血，對全氟烷基和多氟烷基物質水平的影響研究。

研究發現，定期捐獻血液或血漿，可以將血液中有毒的PFAS化學物質的水平降低30%。該試驗是首次發現一種有效措施，可降低PFAS的水平。

同場加映：PFAS影響健康可致癌

PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。

流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現，並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

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PFAS禍害｜損害孕婦及胎兒、幼兒健康

她指，這少數幾種PFAS的流行病研究顯示，PFAS會產生多種健康影響，例如導致甲狀腺功能異常，影響新陳代謝而提高膽固醇。另外也可能造成幼兒對某些疫苗的抗體反應降低，孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症，這些都可能提高人們在極凍天候下的猝死機率，以及在新冠病毒侵襲下感染重症的機率。

PFAS禍害｜８大日常接觸源頭

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生，在當地健康節目《健康云之道》指出，日常生活中難免會接觸含PFAS（多氟烷基化合物）的物品。PFAS是很多歐盟國家都立法避免的毒物，但其應用廣泛，有8大日常接觸源頭如下：

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劉博仁解釋，PFAS之所以常用於不少日常接觸的物件，最大原因是這種物質可以讓東西平滑，減少磨擦力。用於外賣盒或餐具上可以有防水的作用，讓湯汁不會溢出來。他警告，這種物質不知不覺會攝入體內，一旦攝入會殘留體內1至3年都排不走，造成中毒或致癌。

資料來源：《整體環境科學》雜誌

——

相關報道：

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