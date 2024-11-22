  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

HK Tech 300 旗下初創企業 成功引入逾兩億元風險投資

特約

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

城大在2025年泰晤士高等教育世界大學排名中，連續兩年於「產業」指標上獲得滿分。大學將繼續推動「政、產、學、研、投」緊密合作。

香港城市大學（城大）在早前公布的2025年泰晤士高等教育（THE）世界大學排名中，不但高踞全球第80位，更於反映大學研究之產業價值的「產業」指標上，連續兩年獲得滿分。城大的HK Tech 300計劃致力推動科研成果轉化落地，至今培育及支持超過190間天使投資初創，提供工商業網絡、投資配對等支持，其中多間初創更獲投資者青睞，吸引投資總額超過兩億港元。

城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授說：「城大致力與『政、產、學、研、投』攜手合作，培育更多具備全球視野的創新人才、成就更多創新意念轉化落地，更透過舉辦『HK Tech 300全國千萬大賽』和『HK Tech 300東南亞大賽』，為初創建立面向國際的舞台，加強與不同投資者、業界等交流合作，助初創加速發展，為全球議題提供解決方案。」

城大自2021年推出的HK Tech 300創新創業計劃，至今培育及支持超過700支初創團隊，當中逾190間初創獲批最高達100萬港元的天使投資，另有超過180位資深工商業家、企業家成為創業導師，以及90多家公私營機構成為策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構。

強大產業網絡 助調整業務回應市場需要

HK Tech 300計劃的初創獲投資者青睞，其中專注於醫療保險科技的醫結有限公司（MediConCen），為獲得HK Tech 300的天使投資初創之一。受保人只要在門診利用保險公司的應用程式掃描二維碼，醫結的保險自動化配對系統，即可於後台透過人工智能、區塊鏈等技術，為保險公司與醫生核對保單資料、計算收費等，縮短理賠程序，同時省卻人手審核，偵測重複申請、濫收費用等欺詐情況。

醫結於今年初宣布完成A輪融資，至今獲得數千萬港元資金，系統目前涵蓋16間保險公司、約1200名醫生。本身是城大電機工程學系校友、公司聯合創辦人及營運總監楊廣業認為，HK Tech 300猶如一個具有強大交流網絡的初創社群，在此不但收獲很多投資配對機會，亦有產業專家提供建議，助公司調整營運模式，未來有意發展內地、中東及東南亞市場等業務。

智研創科的聯合創辦人李柏如（左一）、張毅鏗（左二）、溫卓傑（右一）與城大電機工程學系退休教授曾偉明教授（右二）合影。

獲HK Tech 300共同投資合作夥伴再三肯定

同樣獲HK Tech 300天使投資的初創「株式會社鎌倉食品」（又名「和田便當」），提供去中心化的餐飲平台，運用「熱鏈」技術開發可恆溫保鮮的自動便當販賣機，令上班族只需17秒時間，就可享用溫熱便當，所研發菜式更達200至300款選擇，至今在香港有約40個自動販賣機的擺放地點，包括學校、醫院和地盤等地，每日售出達數千份便當。

和田便當於2022年宣布完成Pre-A輪融資，其聯合創辦人及行政總裁陳雋（Jason）表示，公司至今已獲融資達數千萬港元。本身為城大商學院校友的Jason坦言，HK Tech 300為初創提供平台，向外界推廣其創新解決方案，其中的共同投資合作夥伴「薈港資本」更三次投資於公司，對目前公司可進入日本市場有不少幫助，而和田便當亦正發展澳洲等地的市場。

醫結於今年初宣布完成A輪融資，圖左起為聯合創辦人楊廣業、劉懿瑩和楊廣榮。

「和田便當」的自動便當販賣機目前已進軍日本市場，圖為公司聯合創辦人及行政總裁陳雋。

投資以外 發明者親授專利技術

在2021年成立的智研創科（Invisible Tech），是另一間HK Tech 300的天使投資初創，專注於使用回收紅酒箱、木材廢料和舊傢俬生產音箱。智研創科至今吸引過百萬港元的外來投資，其產品也於零售商店有售。團隊不但採用城大的專利技術，亦與研發該技術現已退休的城大電機工程學系曾偉明教授，共同開發配合現代生活環境及習慣的音響系統，為用家提供沉浸式環迴立體聲的音樂享受。

最新的THE世界大學排名涵蓋全球115個地區、2092所大學。城大位列第80位，較去年上升兩位，尤其在國際化方面表現出色，於本年初榮膺「全球最國際化大學」。同時，城大在最新發布的QS 2025亞洲大學排名，在984所入圍大學中位列全亞洲第十，同時位列全港第三。

（特約）

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留