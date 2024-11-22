HK Tech 300 旗下初創企業 成功引入逾兩億元風險投資

▲ 城大在2025年泰晤士高等教育世界大學排名中，連續兩年於「產業」指標上獲得滿分。大學將繼續推動「政、產、學、研、投」緊密合作。

香港城市大學（城大）在早前公布的2025年泰晤士高等教育（THE）世界大學排名中，不但高踞全球第80位，更於反映大學研究之產業價值的「產業」指標上，連續兩年獲得滿分。城大的HK Tech 300計劃致力推動科研成果轉化落地，至今培育及支持超過190間天使投資初創，提供工商業網絡、投資配對等支持，其中多間初創更獲投資者青睞，吸引投資總額超過兩億港元。

城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授說：「城大致力與『政、產、學、研、投』攜手合作，培育更多具備全球視野的創新人才、成就更多創新意念轉化落地，更透過舉辦『HK Tech 300全國千萬大賽』和『HK Tech 300東南亞大賽』，為初創建立面向國際的舞台，加強與不同投資者、業界等交流合作，助初創加速發展，為全球議題提供解決方案。」

城大自2021年推出的HK Tech 300創新創業計劃，至今培育及支持超過700支初創團隊，當中逾190間初創獲批最高達100萬港元的天使投資，另有超過180位資深工商業家、企業家成為創業導師，以及90多家公私營機構成為策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構。

強大產業網絡 助調整業務回應市場需要

HK Tech 300計劃的初創獲投資者青睞，其中專注於醫療保險科技的醫結有限公司（MediConCen），為獲得HK Tech 300的天使投資初創之一。受保人只要在門診利用保險公司的應用程式掃描二維碼，醫結的保險自動化配對系統，即可於後台透過人工智能、區塊鏈等技術，為保險公司與醫生核對保單資料、計算收費等，縮短理賠程序，同時省卻人手審核，偵測重複申請、濫收費用等欺詐情況。

醫結於今年初宣布完成A輪融資，至今獲得數千萬港元資金，系統目前涵蓋16間保險公司、約1200名醫生。本身是城大電機工程學系校友、公司聯合創辦人及營運總監楊廣業認為，HK Tech 300猶如一個具有強大交流網絡的初創社群，在此不但收獲很多投資配對機會，亦有產業專家提供建議，助公司調整營運模式，未來有意發展內地、中東及東南亞市場等業務。

▲ 智研創科的聯合創辦人李柏如（左一）、張毅鏗（左二）、溫卓傑（右一）與城大電機工程學系退休教授曾偉明教授（右二）合影。

獲HK Tech 300共同投資合作夥伴再三肯定

同樣獲HK Tech 300天使投資的初創「株式會社鎌倉食品」（又名「和田便當」），提供去中心化的餐飲平台，運用「熱鏈」技術開發可恆溫保鮮的自動便當販賣機，令上班族只需17秒時間，就可享用溫熱便當，所研發菜式更達200至300款選擇，至今在香港有約40個自動販賣機的擺放地點，包括學校、醫院和地盤等地，每日售出達數千份便當。

和田便當於2022年宣布完成Pre-A輪融資，其聯合創辦人及行政總裁陳雋（Jason）表示，公司至今已獲融資達數千萬港元。本身為城大商學院校友的Jason坦言，HK Tech 300為初創提供平台，向外界推廣其創新解決方案，其中的共同投資合作夥伴「薈港資本」更三次投資於公司，對目前公司可進入日本市場有不少幫助，而和田便當亦正發展澳洲等地的市場。

▲ 醫結於今年初宣布完成A輪融資，圖左起為聯合創辦人楊廣業、劉懿瑩和楊廣榮。

▲ 「和田便當」的自動便當販賣機目前已進軍日本市場，圖為公司聯合創辦人及行政總裁陳雋。

投資以外 發明者親授專利技術

在2021年成立的智研創科（Invisible Tech），是另一間HK Tech 300的天使投資初創，專注於使用回收紅酒箱、木材廢料和舊傢俬生產音箱。智研創科至今吸引過百萬港元的外來投資，其產品也於零售商店有售。團隊不但採用城大的專利技術，亦與研發該技術現已退休的城大電機工程學系曾偉明教授，共同開發配合現代生活環境及習慣的音響系統，為用家提供沉浸式環迴立體聲的音樂享受。

最新的THE世界大學排名涵蓋全球115個地區、2092所大學。城大位列第80位，較去年上升兩位，尤其在國際化方面表現出色，於本年初榮膺「全球最國際化大學」。同時，城大在最新發布的QS 2025亞洲大學排名，在984所入圍大學中位列全亞洲第十，同時位列全港第三。

（特約）