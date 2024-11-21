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濕疹困擾︱濕疹止痕產品秋冬必備 臨床實證止痕降紅功效顯著

休閒消費

發布時間： 17 小時前

最後更新： 16 小時前

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濕疹患者媽媽 Stephanie 及囡囡用了 Mustela 止痕膏終於可以一覺瞓天光！

香港每五個人就有一個人患上濕疹濕疹，一種十分常見的都巿頭號皮膚病，無論是成年人、孕婦、小童、甚至是嬰幼兒，都會受到濕疹困擾。事實上根據香港過敏協會研究顯示，香港每五個人就有一個人曾在不同時期患上濕疹，為患者的日常生活帶來各種影響，甚至有機會患上抑鬱症等情緒病。濕疹成因很多，包括遺傳、接觸或進食引起過敏反應的物質、自身免疫系統異常等，其中情緒焦慮、壓力過大是都市人患上濕疹的主要因素之一。

金黃葡萄球菌令濕疹病情不斷惡化

濕疹顧問及營養學家Harrison推薦採用含有益生元的護膚品研究顯示，超過70%濕疹患者的皮膚檢測到金黃葡萄球菌。醫學報告指出，過多的金黃葡萄球菌會令濕疹病情惡化，包括形成生物膜令皮膚屏障受損、加劇炎症反應、堵塞汗管、引起痕癢，導致濕疹不斷惡化難斷根。濕疹顧問及營養學家李健彰Harrison建議濕疹患者維持皮膚微生態平衡，利用益生元幫助皮膚上的益生菌生長，抑制濕疹皮膚上過多的金黃葡萄球菌，防止惡菌形成生物膜，從而大大減輕濕疹症狀。

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

濕疹顧問、營養學家及膚煥 (WeDerm) 聯合創辦人李健彰Harrison Mustela 新一代天然益生元濕疹止痕膏，擊退金黃葡萄球菌 95%濕疹用家親證有效止痕皮膚護理專家 Mustela 皇牌產品 STELATOPIA+ 特強止痕補脂膏，蘊含專利成分— 從天然糖
分提取的益生元 Bioecolia®，益生元能為皮膚上的益菌提供養分繼而增加益菌數量，平衡皮膚上的酸鹼度，有效抑制金黃葡萄球菌，防止形成生物膜，加強皮膚的屏障功能，並重塑皮膚上微生物的生態平衡，有效控制濕疹復發！

產品含有機向日葵蒸餾油、有機乳木果油及有機牛油果油，99%天然有機純素配方，不含香料及類固醇，24 小時深層滋潤肌膚，即時降紅，高效止癢，減低濕疹復發，深受使用者好評，更被譽為又安全又有效的濕疹止痕潤膚膏，安全無類固醇，孕婦、幼兒都適用。此產品在皮膚科醫生的監控下進行嚴格測試，95% 的用家認同產品有效舒緩痕癢、97% 的用家認同使用後能減少濕疹復發的次數*，並有效緩解復發症狀。
 

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兒童健康 過敏 皮膚病 濕疹 金黃葡萄球菌

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