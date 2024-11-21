黎智英案｜曾建議報道七一衝擊立會多提年輕人心聲　黎智英否認屬「指示」

▲ 黎智英今日在庭上作供時承認，示威者七一衝擊佔領立法會事件時，他曾建議下屬報道事件時，需多提及年輕人心聲。(資料圖片)

《蘋果日報》創辦人黎智英今日在庭上作供時承認，示威者七一衝擊佔領立法會事件時，他曾建議下屬報道事件時，需多提及年輕人心聲，爭取市民諒解和支持；但他不認同這是「指示」。

黎智英與《蘋果日報》三間公司涉串謀勾結外國勢力案，黎第二日自辯作供，主要是關於他有否向《蘋果日報》的編採和社論下達指示。辯方列舉多個例子，包括七一衝擊立法會等。黎智英確認，曾WhatsApp時任副社長陳沛敏，關注事件會否破壞反修例運動，認為事件中沒人生命受危害，只有財物損毀，即使違法亦不算是嚴重暴力，故「罕有地」向編採下達「指示」，但他後來又改口稱，這是「建議」而非「指示」。

庭上展示對話紀錄，顯示黎智英2020年7月中，向陳沛敏轉發訊息，附件是「特朗普行政命令」，並寫上「我們應製作制裁名單，包括一些牽涉審查或恐嚇的人」。黎智英稱，沒有細閱轉發訊息的內容，表示資料由與白宮有聯繫的人提供，但忘記是誰，又否認曾指示陳沛敏製作制裁名單。辯方指黎智英有將訊息轉發給其他泛民，例如民主黨胡志偉、支聯會李卓人等，是否想叫他們製作制裁名單？黎智英回應稱，沒指示陳沛敏或泛民等，制定制裁名單。

對於《蘋果日報》社論主筆楊清奇形容該報是「鳥籠自主」，黎智英表示，每間傳媒各自有理念，發布的新聞及社論，反映其立場及價值觀，都是奉行「鳥籠自主」，即使CNN的報道也在「自由主義的鳥籠下」。

案件編號：HCCC51/2022

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】