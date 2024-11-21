貓狗檢疫｜12月起澳門進口合資格貓狗　檢疫期縮短至30日

▲ 動物管理及動物福利綜合大樓舉行開幕典禮。（政府新聞處圖片）

由澳門進口貓狗檢疫期將大幅縮短。環境及生態局局長謝展寰今日（21日）表示，漁農自然護理署已與澳門當局就進口貓狗檢疫安排達成共識，由下月起，由澳門進口的貓狗只要符合指定安排，檢疫期將由現時120日縮短至30日。

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漁護署今為動物管理及動物福利綜合大樓舉行開幕典禮，謝展寰在活動致辭時指，漁護署已與澳門當局就進口貓狗檢疫安排達成共識，由12月1日起，澳門進口的貓狗只要符合注射預防狂犬病疫苗、進行狂犬病抗體滴度檢測等安排，檢疫期將由現時120日縮短至30日，連同縮短了15個月的檢疫設施輪候期，檢疫安排所需時間將大幅縮短。

他又指，新措施既秉持政府嚴謹管控狂犬病的原則，同時利用科技回應市民訴求，漁護署會在下周一（26日）公布細節。他期望新安排能陸續推展至第三組別的其他地區，進一步便利動物主人攜帶寵物貓狗來港。

位於啟德承佑街16號的動物管理及動物福利綜合大樓，提供約270個動物暫住設施，較土瓜灣舊址增逾倍，將接收流浪動物或由主人交出的動物；同時提供更多動物檢疫設施，以縮短預約等候時間。

大樓內的九龍動物管理中心已於7月底率先啟用，為市民提供狗隻疫苗接種和發牌服務；負責動物福利和動物疾病化驗的分科將陸續遷入大樓。漁護署亦會於大樓內定期舉辦動物福利講座及公眾教育活動

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