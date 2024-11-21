職場軟實力｜都大為學生謀求好出路　推出「都大夢想啟航計劃」

▲ 都大校董會主席黃天祥表示都大將與行內領先的企業合作，加強聯繫，並推出「都大夢想啟航計劃」。

【香港都會大學／實習】人才難求，但理想的工作同樣難求。香港都會大學（下稱都大）為了提升學生覓得心儀又有前途的工入，宣布推出名為「都大夢想啟航計劃」的全新就業準備計劃，以增強學生的求職及就業技能，提升職場軟實力，鼓勵學生積極探索個人未來的職業發展路向。



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全新的就業準備計劃於2025年第一季試行，首階段名額約20個，入選計劃的學生將獲大學安排強化職業訓練，包括性格與職業評估、專業培訓、行業分享、一對一職業指導，以及與都大管理層交流等，同時透過講解溝通技巧、解難能力、個人形象塑造、表達技巧、工作倫理和商業禮儀等，加強學生的職場軟實力，幫助他們了解自己的優勢、興趣和職業抱負，並為學生尋找暑期實習職位提供支援，讓他們在實踐中汲取「搵工」的實戰經驗。

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成功完成計劃及實習的學生可獲港幣5000元獎金，鼓勵學生積極探索個人未來的職業發展路向，為畢業後貢獻社會做好準備。

校董會主席黃天祥在都大產業交流日暨僱主午宴上致辭時宣布有關計劃。期望更多夥伴踴躍參與計劃。2023至2024年學年，近六成、逾7,000名都大學生參與實習工作，較上學年增加 13%。

作為香港首間應用科學大學，都大致力將實用技能與卓越學術相結合。我們專注課程的應用學習，確保學生獲得實務經驗和對相關行業充份了解，助他們為應對日後職場的挑戰做好準備。

都大校長林群聲表示，期望透過都大職業發展顧問委員會等渠道與業界合作，為學生提供更多實習機會，助學生掌握行業需要，為自己職業生涯規劃及早做好準備。



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