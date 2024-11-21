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貓醫生｜昔日被遺棄今變「貓醫生」　考試前為科大生紓壓打氣

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 14 小時前

最後更新： 2 小時前

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昔日被遺棄今變「貓醫生」，考試前為科大生紓壓打氣。

【貓醫生 / 科大 / 獸醫服務協會】動物具癒療心靈的奇妙能量，香港科技大學今年與非牟利獸醫服務協會（NPV）合作，首度邀得兩位「貓醫生」到訪校園，在考試季節前夕，為學生帶來歡樂及慰藉。

科大與NPV合作，首次將「貓醫生」帶入校園，在臨近考試之際為同學紓壓和打氣。兩隻「貓醫生」分別為Arlo和Cobbie，牠們都是被遺棄的動物，目前已通過考試及評估，具豐富「行醫」經驗。

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另外，自2019年起，科大推出「毛牽無掛」動物輔助計劃，目前有3隻現役的駐校治療犬，包括5歲的德國牧羊犬Bruno、8歲的柴犬Luna，以及12歲的魔天使Chow Jai，盼透過定期與狗狗聚會，助學生緩解壓力、減輕焦慮。每節聚會可容納8至10名學生，學生可透過撫摸、擁抱和餵食等方式與狗狗互動；計劃每學年惠及逾700名學生。

科大表示，未來會繼續開拓各式各樣別具特色的活動，例如邀請不同動物醫生來訪、舉辦教育講座和義工服務等，務求在關心學生同時，提升同學對動物權益的關注。

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