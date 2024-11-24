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綜援｜無業健全受助者須無償工作惹議　陳國基：視乎成效優化計劃

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 7 小時前

最後更新： 3 小時前

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政務司司長陳國基。（資料圖片）

港府擬於明年擬推新計劃，要求15至59歲無業健全綜援受助人，每周參與「無償工作」一次，每次至少一小時，議會和社會對該舉措有不同關注，政務司司長陳國基昨日解釋，是希望能鼓勵受助人工作，最終脫離綜援行列。

陳國基昨日出席活動後指，以往一直有幫助一些有能力工作的綜援受助人找工作，鼓勵能工作的話都工作。「新安排是如果他真的找不到工作，希望他能做一些義務工作，目的是希望他不與社會脫節。（如果）他的能力、身體沒問題，可以工作的話，我們希望他能找到一份合適的工作，最終可脫離綜援行列，這是我們的目標。」

除非找到工作或讀書 否則須一直參與

新計劃明年10月起推行，15至59歲的失業健全綜援受助人，每周參與營辦機構安排的無償工作一小時，直至找到有薪工作或重返主流教育，違者將被扣7日綜援金。若參加者未能找到有薪工作或重返主流教育，就要一直參與無償工作。

選委界議員江玉歡則指受助人有尊嚴，「他不是拿了政府錢，任你派甚麼工作，他都要去做。」希望機構派無償工作時，讓他們有機會選擇。

市民關注一周只工作一小時是否足夠

實政圓桌田北辰支持新計劃，形容方向正確，稱擔心有生產力的受助人會依賴綜援，減低找工作的動力，認為措施可推動他們起碼每個星期都外出工作，可幫他們累積工作經驗，養成工作習慣。

對於新措施，有網民形容是「社會服務令」，亦有不少人表示支持，但質疑成效，認為一星期只工作一小時不足夠。陳國基表示，會視乎成效，繼續優化計劃。

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