李嘉誠接連「現身」有深意　獲讚高招！

▲ 李嘉誠近日接連以視像形式現身在汕頭及本港的活動。（短片截圖）

長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠近日施「分身術」，一日內以視像現身兩個活動，在汕頭談為何投資教育，籲鄉親推動潮汕發展；在港談經濟和科研，倡拓展醫療經濟。「誠哥」這兩個動作，有資深建制形容︰高招！

近年少公開露面的李嘉誠，為何本周二以視像出席兩個不同的活動？有建制商界認為，是呼應港澳辦早前在深圳舉辦的工商界動員大會。

消息：李澤楷會上發言涉兩部分

港澳辦主任夏寶龍本月8日親自南下與29位本港工商界代表座談，香港四大地產界家族均有派代表出席；中方消息表明，盈科拓展集團主席李澤楷是代表李嘉誠家族出席，滙報有何實際行動展現愛國護港。

會後，港澳辦署名「港澳平」文章，不點名透露工商界會上提出的「實際行動」，惹政商界玩起猜謎遊戲，四大地產商中，恒基、新地、新世界均有對得上的「實際行動」，但長實卻較難確定涉及哪些項目。消息指，李澤楷在會上的發言分兩部分，往績是列舉李嘉誠基金會作出的貢獻，例如教育、醫療、公益等，至於未來的部分，則主要是談及他旗下公司的項目及投資計劃。

誠哥親揭為國家、香港貢獻方向

誠哥近日「現身」，有資深政界中人認為，可進一步補充李家過去、現時甚至未來，對國家、對香港的實際貢獻。 誠哥周二談及香港經濟挑戰的活動在本港舉行，故很快傳開，並得到廣泛關注，各人亦將焦點放在誠哥那句︰「現在香港經濟面臨的挑戰，不是靠簡單的投入就一定會成功。」但誠哥並非只做「評論員」、「旁觀者」，而是提出「開拓醫療經濟，為香港、中國及東南亞服務」的建議，而且是身體力行，正在推動的「參與者」，其基金會先後向港大、中大、養和醫院送上治肝癌頂尖工具，惠及肝癌患者，因此亦屬「貢獻者」。

至於誠哥視像現身在汕頭的活動，即第22屆國際潮團聯誼年會和第十屆世界潮商大會，當日雲集來自全球260多個潮屬社團、商會代表，全國政協副主席、全國工商聯主席高雲龍，以及泰國正大集團資深董事長謝國民等均親自出席。李嘉誠發表祝賀視頻。

短短300多字的發言，誠哥以普通話發言，提到以作為潮州人感到自豪，再談為何堅持投資教育，因深信能掌握未來發展的理念和有應變自如的能力，投資教育是核心關鍵，強調是自1981年捐建汕頭大學以來，從未改變的信念。

李嘉誠又引述國家主席習近平2020年親臨潮汕的指示，再呼籲鄉親以相同的決心和責任感，共同推動潮汕高質量發展。同樣是既點出他對家鄉「已經並將繼續作出」的貢獻，又講出他的理念。

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