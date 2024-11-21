  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:59

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

47人初選案｜中聯辦及駐港國安公署：支持港司法機構判決 　譴責外部勢力抹黑

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 13 小時前

最後更新： 12 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

中聯辦。（資料圖片）

47人串謀顛覆國家政權案日前判刑，中聯辦及駐港國安公署今日（21日）分別發聲明，堅定支持香港特區司法機構依法公正判決，強烈譴責美國等外部勢力抹黑。

中聯辦發言人指出，案件審理期間，以美國為首的外部勢力公然對香港司法機構、律政司和執法部門進行攻擊抹黑，企圖干擾法院依法獨立審判、影響判決結果；法院宣判後，又罔顧事實與法律，大肆抹黑香港法治、唱衰香港前景。發言人批評，美國等西方國家，是典型的虛偽「雙標」，嚴重褻瀆和踐踏法治精神。

駐港國安公署強調，威逼恫嚇從未動搖特區維護國安的決心，批評美國等少數國家政府及政客無理叫囂，公然為犯罪分子包庇張目，甚至揮舞制裁大棒橫加干預，自案件審理以來，一些境外勢力及亂港分子不斷肆意抹黑香港法治，干擾司法機關獨立審判。

美國國務院日前發表聲明，形容判刑嚴苛，敦促香港停止出於政治動機的起訴。歐盟稱判刑是對香港基本自由、民主參與和多元化前所未有的打擊。加拿大外交部長指對判刑感到不安。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

47人初選案判刑︱45名被告「串謀顛覆國家政權」罪成均判囚4年以上　戴耀庭囚10年【不斷更新】
12:45 2024/11/19
47人初選案判刑︱45名被告「串謀顛覆國家政權」罪成均判囚4年以上　戴耀庭囚10年【不斷更新】
47人初選案判刑︱毛孟靜丈夫指兩人會活下去　劉穎匡女友：判刑只是歷史中段非終結
12:42 2024/11/19
47人初選案判刑︱毛孟靜丈夫指兩人會活下去　劉穎匡女友：判刑只是歷史中段非終結
47人初選案判刑︱鄧炳強︰研究個別刑期判詞後　考慮是否上訴
15:42 2024/11/19
47人初選案判刑︱鄧炳強︰研究個別刑期判詞後　考慮是否上訴

你可能感興趣

47人初選案判刑︱45名被告「串謀顛覆國家政權」罪成均判囚4年以上　戴耀庭囚10年【不斷更新】
12:45 2024/11/19
47人初選案判刑︱45名被告「串謀顛覆國家政權」罪成均判囚4年以上　戴耀庭囚10年【不斷更新】
47人初選案判刑︱毛孟靜丈夫指兩人會活下去　劉穎匡女友：判刑只是歷史中段非終結
12:42 2024/11/19
47人初選案判刑︱毛孟靜丈夫指兩人會活下去　劉穎匡女友：判刑只是歷史中段非終結
47人初選案判刑︱鄧炳強︰研究個別刑期判詞後　考慮是否上訴
15:42 2024/11/19
47人初選案判刑︱鄧炳強︰研究個別刑期判詞後　考慮是否上訴
譴責 制裁 國安公署 美國國務院 律政司 加拿大 歐盟 中聯辦 美國 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留