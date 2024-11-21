47人初選案｜中聯辦及駐港國安公署：支持港司法機構判決 　譴責外部勢力抹黑

▲ 中聯辦。（資料圖片）

47人串謀顛覆國家政權案日前判刑，中聯辦及駐港國安公署今日（21日）分別發聲明，堅定支持香港特區司法機構依法公正判決，強烈譴責美國等外部勢力抹黑。

中聯辦發言人指出，案件審理期間，以美國為首的外部勢力公然對香港司法機構、律政司和執法部門進行攻擊抹黑，企圖干擾法院依法獨立審判、影響判決結果；法院宣判後，又罔顧事實與法律，大肆抹黑香港法治、唱衰香港前景。發言人批評，美國等西方國家，是典型的虛偽「雙標」，嚴重褻瀆和踐踏法治精神。

駐港國安公署強調，威逼恫嚇從未動搖特區維護國安的決心，批評美國等少數國家政府及政客無理叫囂，公然為犯罪分子包庇張目，甚至揮舞制裁大棒橫加干預，自案件審理以來，一些境外勢力及亂港分子不斷肆意抹黑香港法治，干擾司法機關獨立審判。

美國國務院日前發表聲明，形容判刑嚴苛，敦促香港停止出於政治動機的起訴。歐盟稱判刑是對香港基本自由、民主參與和多元化前所未有的打擊。加拿大外交部長指對判刑感到不安。

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