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氣候規定｜環團指有上市公司未全披露排放量　港交所：明年推新規定已緊貼國際要求

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 12 小時前

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港交所新氣候規定，明年起分段要求企業披露溫室氣體排放量。（梁偉榮攝）

港交所明年起分階段強制企業披露溫室氣體排放量。惟環團指作為最大排放源的「其他間接排放」範圍3，企業毋須披露當中所有類別數據，或作第三方認證，憂難杜絕企業「掩綠」，削本港綠色金融中心地位。

港交所回應指，隨氣候變化成全球投資者和資本市場參與者關注重點，港交所亦是世界首批引入國際財務報告準則S2號 — 氣候相關披露（IFRS S2）氣候相關披露規定的交易所之一，又指明年實施的新規定，緊貼IFRS S2要求，同時兼顧發行人對合規的負擔能力，提供實施寬免，讓上市發行人做好準備，實現日後按《香港可持續發展披露準則》，進行可持續和氣候滙報的目標。

「其他間接排放」　55%公司數據不全

香港交易所的新氣候規定，將在明年1月1日起強制所有發行人披露「直接排放」（範圍1）及「能源間接排放」（範圍2）的溫室氣體排放量，並要求主板發行人按「不遵守就解釋」機制，披露「其他間接排放」（範圍3）排放量；直至2026年，強制要求所有恒生綜合大型股指數成分股的發行人，披露範圍3的排放量。

範圍3溫室氣體劃分15類。錄色和平分析，恒生綜合大型股指數113間成分股公司，截至上月披露的溫室氣體排放數據，有63間已披露範圍3排放數據，惟揭其中35間、即5成半未有完整披露所有類別數據，以房地產和金融服務業尤甚。

指無要求全披露　恐難反映實況

該會引述全球環境信息研究中心（CDP）數據，範圍3之中，「投資」類別排放量，普遍佔一間金融服務公司總排放量的99.8%；惟調查中12間有披露範圍3數據的金融公司中，9間、即四分之三均無披露投資類別數據。房地產業也有同樣情況，14間有披露範圍3數據的公司中，逾6成無披露「資本貨品」排放量，此類別普遍佔同類公司總排放量接近一半。

綠色和平項目主任伍漢林稱，新規定助提升企業氣候信息透明度，惟未要求披露範圍3內所有類別氣體排放數據，憂新規定縱容企業繼續不披露重大排放類別，或難準確評估企業真實環境影響。

欠第三方認證　憂現「報細數」風險

此外，該會發現已披露範圍3數據的公司中，近三分之一（20間）無作第三方認證，伍漢林指，新規定未有要求企業就其數據，作第三方認證，憂或有「報細數」風險。該會亦批評本港規管、監督和懲罰力度，落後新西蘭和歐盟等地。

伍漢林稱，新規定缺乏嚴格披露要求，恐變相縱容「掩綠」，或誤導投資者，強調要求披露完整的氣候數據，是邁向綠色金融中心的第一步，只有清晰數字，才可計算上市公司或整個市場面對的氣候風險，繼而制定減碳方案。

該會促港交所強制企業披露範圍3下所有類別排放量，不公開就須解釋，同時提升第三方認證要求；倡於《上市規則》中一般披露責任條款外，就漏報或「報細數」訂定更具針對性的罰則。

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