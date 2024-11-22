  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:59

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

氣候規定｜溫室氣體披露規定各地做法異　歐盟訂時間表要求企業「合理認證」

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 12 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

各國各地就溫室氣體披露規定的做法不一，有環團認為歐盟的做法可取。（法新社資料圖片）

就溫室氣體披露規定，各國各地做法不一，環團認為歐盟的做法最可取，除要求披露範圍3所有類別數據，也有時間表要求進行更嚴格「合理認證」。而在法國若觸犯披露要求，公司董事最高可被判監5年。

需披露「範圍3」 所有類別數據

據綠色和平的資料，新西蘭2023財年生效、適用於大型金融企業的規例，要求企業披露範圍1至3的數據，包括範圍3的所有類別「不披露就列明」，亦要求企業至少就數據作「有限度認證」。在違反披露要求的罰則上，公司可被罰款高達500萬新西蘭元，個人則最高可被罰50萬新西蘭元或監禁5年。

歐盟更進取，其2024財年生效、適用於涉重大公共利益的董事或股東的規例，除要求披露範圍3所有類別，「不披露就解釋」，亦要求企業作「有限度認證」，並已有時間表將在2028年起提升要求至「合理認證」。

法企董事 最高可囚5年

罰則上歐盟各個成員國有不同做法，其中法國對未按規定披露氣候信息或阻礙審核等行為有明確的罰款甚至監禁，有關企業的董事，最高可被罰款7.5萬歐元及監禁5年。至於德國則公司可面臨高達1,000萬歐元、5%年營業額的罰款。

至於美國，與本港同樣在明年才生效、適用於所有發行人的規例，就僅要求披露範圍1及2，無要求披露範圍3，罰則也未有定案，不過美國有要求企業2026年起要做「有限度認證」，並在2029年提升至「合理認證」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

氣候規定｜環團指有上市公司未全披露排放量　港交所：明年推新規定已緊貼國際要求
今日 00:00
氣候規定｜環團指有上市公司未全披露排放量　港交所：明年推新規定已緊貼國際要求

你可能感興趣

氣候規定｜環團指有上市公司未全披露排放量　港交所：明年推新規定已緊貼國際要求
今日 00:00
氣候規定｜環團指有上市公司未全披露排放量　港交所：明年推新規定已緊貼國際要求
氣候暖化 可持續發展 法國 新西蘭 歐盟 綠色和平

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留