添加？無添加？最緊要識揀！Clean Label麵包全新登場

隨着健康生活愈受重視，「少糖、少鹽、少油」已成為都市人的飲食準則。消費者對食品的要求不再局限於味道，更着重食材的天然程度和純度。「無添加」、「全天然」等理念，已從小眾市場躍升為主流消費的重要考慮。愈來愈多消費者，特別是注重子女健康的父母，或注重健康的消費者，都會仔細研究食品包裝上的成分標籤，務求選擇更健康、更天然的產品。

回歸自然 Clean Label引領潮流

這股無添加、回歸自然的潮流，源於2011年英國發起的Clean Label（潔淨標章）運動。這場由民間和零售界帶動的革新，建基於5大核心價值：摒棄人工添加物（特別是歐盟認可的E編號添加劑）、堅持使用天然純粹原材料、採用最少加工程序、確保食品成分資訊透明，以及使用清晰易懂的包裝標示。儘管Clean Label未有官方的明確定義，但其影響力已然席捲全球，連本港食品製造商近年亦相繼推出Clean Label產品。

日常麵包添加知多少

在節奏急促的香港，麵包早已成為打工仔的餐盒常客，也是父母為子女預備便捷早餐的首選。然而，當我們在超市或麵包店選購麵包，尤其是袋裝方包時，又有否留意產品是否含有添加劑？

為了延長保質期和維持麵包口感，市面上不少麵包都添加了乳化劑E471和防腐劑E282，讓麵包能保持濕潤柔軟、防止發霉。這些添加劑在符合法例規管的使用量下確實安全可靠，不但能改善食物的風味和外觀，更可減少食物浪費。不過，隨着消費者日益重視自主選擇權，能夠提供無添加產品的製造商或品牌自然更受市場歡迎。

聖安娜率先打造純淨美味

因應消費者對健康飲食的關注度日益提升，「less is more」的理念逐漸成為共識。聖安娜餅屋（下稱聖安娜）緊貼市場脈搏，與食品供應鏈夥伴進行了為期一年的深入研發，積極尋找天然替代原料，同時提升生產工藝，率先推出令人期待的Clean Label系列麵包。這個不含人工添加劑的新系列為追求無添加的消費者提供多一個優質選擇，讓大家能按個人喜好，自由選擇傳統麵包或Clean Label產品。

4款Clean Label麵包各具特色

聖安娜Clean Label系列推出四款產品：特級方包、純麥方包、英國方包及多穀英國方包，每款產品都堅持無添加的純淨理念。

▲ （左）特級方包（8包），熟悉口味、全新配方；（右）純麥方包（8包），健康以外更天然。

▲ （左）英國方包（6包），採用天然酵母製作；（右）多穀英國方包（6包），軟熟方包配上多種穀物。

在這個重視健康生活的新時代，消費者的選擇權較以往任何時候都來得重要。面對大眾對無添加食品的重視程度持續上升，這股回歸自然的潮流勢將延續。如果您想體驗更天然純淨的麵包滋味，立即選購聖安娜Clean Label系列，讓美味與健康兼得！

（特約）