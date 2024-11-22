遊日注意｜港人青森自駕遊遇暴雪受困　徒步700米到旅館求助【附4種失溫等級與治療法】

▲ 港人青森自駕遊遇暴雪受困，徒步700米到旅館求助。

【日本青森／暴風雪／積雪】受強烈冷空氣影響，日本青森市近日開始出現暴風雪，破歷年11月紀錄，積雪高達69厘米。其中有香港旅客在青森市自駕遊時被困，要徒步700米到附近溫泉旅館找員工救援。

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暴風雪｜港人青森自駕遊遇暴雪受困

據ANN news（全日本新聞網）報道，受強烈冷空氣影響，日本早前近一半地區天氣轉冷，青森市在18日（周一）晚上開始出現暴風雪，積雪高達69厘米，打破歷年11月的紀錄。青森市在18日至19日也發布大雪警報、及雪崩警報。

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記者在青森市採訪時，就遇到有香港旅客冒雪駕車出行被困，車輛陷入厚厚的積雪中無法郁動。他們指原定駕車前往「奧入瀨溪流」，但途中發現前路已被禁止通行，折返時發現被困在雪路之中，要徒步700米到溫泉旅館找職員救援。

所幸旅館一名年輕員工成功將他們的私家車駛離積雪，港人女子更開心呼叫「嘩，好勁呀」，還以日語說多謝。她受訪時以日語指暴雪「很恐怖、很恐怖」，又形容幫他們脫困的旅館職員是「天使」，離開前再以日語感謝並擁抱他們。

不過另一對自駕遊港人則沒那麽幸運。他們的車子陷入厚雪中被石壆卡住，即使記者及其他人加入，共四人都無法幫助他們推動車輛。最後只好致電遊客中心召喚專家救援，但對方則表示可能要等待三小時才能抵達。

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同場加映：4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

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資料來源：ANN news（全日本新聞網）

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