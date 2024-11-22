明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？

▲ 呂爵安與「大馬女神」林明禎疑同遊台北夜市。

【呂爵安 / 林明禎 / 明登戀】現年27歲的MIRROR成員呂爵安（Edan）早前公開認追求年齡比大他7年的「大馬女神」林明禎，而女神在今年9月來港出席活動時，認與Edan相識了一段時間，偶爾也有聯繫，但沒承認二人拍拖表示「只是朋友」。

但繼早前二人在歐洲撐枱腳被拍到後，「明登戀」似乎又有新進展，近日再有網民在threads表示在台灣夜市「野生捕獲」Edan與林明禎，並上載3張疑為他們拍拖「掃街」斷正的照片。上載有關照片的網民寫道︰「見到Edan 同林明禎 打唔打招呼好？但怕阻到人哋」

林明禎透露與呂爵安認識經過 首度回應現時與Edan關係

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明登戀︱林明禎愛行夜市

樓主所附3張照片一男一女在行夜市的背影，相中戴Cap帽女子的身形與林明禎配合，當中一張照片更有女方的側面，驟看樣貌與林明禎亦有7、8分相似。

至於男方身穿寬身衫、戴漁夫帽，只影到背影看不到正面，其實難斷定是否真的是Edan，但「金田一」上身的網民發現男方孭相機斜孭袋，Edan也有一個，而且現男方所穿波鞋及飾物，在Edan的IG也可找到他曾穿同一款。

另外，林明禎曾在IG分享逛台灣饒河觀光夜市的照片及影片，她所拍到背景與網民今次拍到的一樣。而Edan將在明天（11月23日）現身商台活動《903 AllStar 籃球賽》，估計他屆時將再被追問戀情。

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