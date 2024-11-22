東張西望｜網上賣罐陳皮慘變「提款機」　受害人被騙徒呃走25萬款項 　

▲ 網上拍賣平台稱騙徒「提款機」，受害人慘被騙徒捲走25萬款項。

《東張西望》21日報到一起拍賣平台詐騙案，陳小姐於平台賣一罐價值900元的陳皮，遇騙徒買家利用與交易平台及網上銀行近乎一樣的假網頁騙走她25萬元。

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東張西望｜網上賣陳皮被騙走25萬元

受害人陳小姐是該拍賣平台的「資深」用戶，已註冊超5年9個月，自述有方法辨認買家與騙徒，從未身陷騙局，稱：「通常佢一問就唔會話踩你啲嘢啦，一開波佢就會話想買呢樣嘢，我會去睇佢個用戶嘅資料，通常最近加入就會知道係假扮嘅」

但此次卻因售賣一罐900元的陳皮，被人騙走25萬元。

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東張西望｜引導受害者輸入銀行資料

據陳小姐描述，此次她亦查看買家用戶資料，見其已加入平台3年，遂放下戒心，並與買家溝通付款及收穫安排，買家以「更有保障」為由，提出使用拍賣品平台新功能進行交易。二人轉用其他通訊軟件，騙徒傳送了一條連結給陳小姐，又要走了陳小姐的電子郵件。

隨後陳小姐收到平台發送的「訂單出售」電郵，並點開對方提供的連結，在其引導下逐步操作，見平台頁面及網上銀行頁面與其通常所見一樣，並未起疑。但就在陳小姐於「網上銀行」輸入保安編碼後，隨即收到被扣帳25萬元的通知，她表示當時如「五雷轟頂般難受」。

東張西望｜賬戶凍結時有款項即將匯出

陳小姐形容當時自己「十分混亂」，嘗試找銀行客服卻無果，其間她的賬戶再次被扣帳1萬元，幸好家人幫其聯絡銀行將賬戶凍結，此時第三筆欠款即將扣除，但仍未執行。

東張西望｜專家指留意網頁域名

電腦及諮詢安全研究員表示，此次事件中，「假網站與真實拍賣網都用同一個雲端網站保護公司」

雖然二者域名（網域）完全不同，但「受害者是會看到整個很像旋轉平台，所有相片、外觀等，他賭你不會去查看」。

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