  • 21°C
香港時間：20241123日 (六) 11:48

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

火鍋湯底︱冬天打邊爐必食！《LDK》30款火鍋湯底推薦　安坐家中嘆日式高湯辛香麻辣鍋

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 小時前

最後更新： 22 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

冬天打邊爐必食！《LDK》30款火鍋湯底推薦　安坐家中嘆日式高湯辛香麻辣鍋

【打邊爐／火鍋／湯底／推薦】天冷就是要在家打邊爐！日本家品雜誌《LDK》精選出2024年度必食的30款火鍋湯底，包括雞湯、日式和風湯、麻辣湯，及與拉麵或烏冬絕配的特色湯底，一次滿足大家不同口味需求！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

火鍋湯底推薦︱5項評分準則

《LDK》搜羅各大網購平台有售的火鍋湯底，精選4款口味：雞湯、日式高湯、麻辣湯及特色味噌湯，一共30種暢銷產品，並由烹飪專家一同評分。評分準則包括：

1. 味道

湯底風味能與食材合而為一。若湯底味道會幹擾食材鮮味，將會被扣分。

2. 香味

湯包香氣是否能刺激食慾。

3. 整體平衡

包括湯底的香氣、鹹味、甜味和餘味的平衡。

4. 新穎性

湯底口味的新穎性，及是否能讓人感覺在家就能吃到和餐廳一樣的火鍋價值。

5. 可回購程度

味道是否與價格呈正比，會讓人想囤貨。

火鍋湯底推薦︱30款火鍋湯底評級名單

雞湯類：

點擊圖片放大
+10
+9

日式和風湯：

點擊圖片放大
+10
+9

麻辣湯：

點擊圖片放大
+6
+5

特色湯底（配拉麵/烏冬收尾）：

點擊圖片放大
+5
+4

火鍋湯底推薦︱如何選購火鍋湯底

「Greenutss」營養師Kristen早前接受TOPick訪問時表示，在選購火鍋湯底時，要注意營養標籖上的脂肪含量及鈉含量。火鍋湯底中的脂肪主要都是飽和脂肪，過多的飽和脂肪攝取會令身體製造更多壞膽固醇，而令膽固醇更容易沉積在血管裏面，導致血管內壁變厚、血壓上升和心血管疾病風險增加。

同時，人體需要攝取一定的鈉質以維持體内水和礦物質的平衡，但攝取過量的鈉會導致體內水分滯留而出現水腫。當血管因膽固醇積聚而變窄，過多鈉攝取會增加血管中的血液容量，嚴重的更會出現血壓上升，從而增加心血管壓力，令中風和心臟病風險大增。她又強調，患有心血管疾病、高血壓，以及腎功能受損的人士都應避免進食即食火鍋湯底。

火鍋湯底推薦︱進食火鍋3大建議

另外，在食用各樣食材的次序上著手都可以食得更健康：

  • 先食菜後食肉。先食菜可以讓人有一定的飽腹感，避免因為飢餓感而過量進食，導致攝取超出身體所需的熱量。
  • 食完肉後避免再進食菜。大部分的即食湯底的脂肪和鈉質含量較高，而肉在湯底中烹煮會釋出油脂，如果再放入菜，菜就會黏附湯底中大量的脂肪。當進食這些吸滿湯的食材時，會令身體攝取更多湯底中的脂肪和鈉質。
  • 加入水分稀釋和避免飲用湯底，以減少脂肪和鈉質的攝取。

同場加映：3款低脂低鈉火鍋湯底

點擊圖片放大
+3
+2

同場加映：健康打邊爐貼士——避開致肥食材

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

超市大搜查｜減肥都可以食即食麵？　營養師推介18款低卡低脂即食麵教4招「食唔肥」小貼士
15:59 2024/11/12
超市大搜查｜減肥都可以食即食麵？　營養師推介18款低卡低脂即食麵教4招「食唔肥」小貼士
食道癌｜打邊爐愛喝2種飲品　專家警告增食道癌風險　戒3習慣罹癌率降8成【附食道癌８大初期症狀】
11:35 2024/10/15
食道癌｜打邊爐愛喝2種飲品　專家警告增食道癌風險　戒3習慣罹癌率降8成【附食道癌８大初期症狀】
都市病丨打邊爐「2習慣」恐心臟衰竭死亡率50%　醫生揭9大外貌變化或患心臟病
16:33 2024/09/27
都市病丨打邊爐「2習慣」恐心臟衰竭死亡率50%　醫生揭9大外貌變化或患心臟病

你可能感興趣

超市大搜查｜減肥都可以食即食麵？　營養師推介18款低卡低脂即食麵教4招「食唔肥」小貼士
15:59 2024/11/12
超市大搜查｜減肥都可以食即食麵？　營養師推介18款低卡低脂即食麵教4招「食唔肥」小貼士
食道癌｜打邊爐愛喝2種飲品　專家警告增食道癌風險　戒3習慣罹癌率降8成【附食道癌８大初期症狀】
11:35 2024/10/15
食道癌｜打邊爐愛喝2種飲品　專家警告增食道癌風險　戒3習慣罹癌率降8成【附食道癌８大初期症狀】
都市病丨打邊爐「2習慣」恐心臟衰竭死亡率50%　醫生揭9大外貌變化或患心臟病
16:33 2024/09/27
都市病丨打邊爐「2習慣」恐心臟衰竭死亡率50%　醫生揭9大外貌變化或患心臟病
火鍋 拉麵 網絡熱話 減肥 食用安全 養生

最高瀏覽

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）