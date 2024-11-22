火鍋湯底︱冬天打邊爐必食！《LDK》30款火鍋湯底推薦　安坐家中嘆日式高湯辛香麻辣鍋

▲ 冬天打邊爐必食！《LDK》30款火鍋湯底推薦 安坐家中嘆日式高湯辛香麻辣鍋

【打邊爐／火鍋／湯底／推薦】天冷就是要在家打邊爐！日本家品雜誌《LDK》精選出2024年度必食的30款火鍋湯底，包括雞湯、日式和風湯、麻辣湯，及與拉麵或烏冬絕配的特色湯底，一次滿足大家不同口味需求！

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火鍋湯底推薦︱5項評分準則

《LDK》搜羅各大網購平台有售的火鍋湯底，精選4款口味：雞湯、日式高湯、麻辣湯及特色味噌湯，一共30種暢銷產品，並由烹飪專家一同評分。評分準則包括：

1. 味道

湯底風味能與食材合而為一。若湯底味道會幹擾食材鮮味，將會被扣分。

2. 香味

湯包香氣是否能刺激食慾。

3. 整體平衡

包括湯底的香氣、鹹味、甜味和餘味的平衡。

4. 新穎性

湯底口味的新穎性，及是否能讓人感覺在家就能吃到和餐廳一樣的火鍋價值。

5. 可回購程度

味道是否與價格呈正比，會讓人想囤貨。

火鍋湯底推薦︱30款火鍋湯底評級名單

雞湯類：

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日式和風湯：

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麻辣湯：

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特色湯底（配拉麵/烏冬收尾）：

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火鍋湯底推薦︱如何選購火鍋湯底

「Greenutss」營養師Kristen早前接受TOPick訪問時表示，在選購火鍋湯底時，要注意營養標籖上的脂肪含量及鈉含量。火鍋湯底中的脂肪主要都是飽和脂肪，過多的飽和脂肪攝取會令身體製造更多壞膽固醇，而令膽固醇更容易沉積在血管裏面，導致血管內壁變厚、血壓上升和心血管疾病風險增加。

同時，人體需要攝取一定的鈉質以維持體内水和礦物質的平衡，但攝取過量的鈉會導致體內水分滯留而出現水腫。當血管因膽固醇積聚而變窄，過多鈉攝取會增加血管中的血液容量，嚴重的更會出現血壓上升，從而增加心血管壓力，令中風和心臟病風險大增。她又強調，患有心血管疾病、高血壓，以及腎功能受損的人士都應避免進食即食火鍋湯底。

火鍋湯底推薦︱進食火鍋3大建議

另外，在食用各樣食材的次序上著手都可以食得更健康：

先食菜後食肉。先食菜可以讓人有一定的飽腹感，避免因為飢餓感而過量進食，導致攝取超出身體所需的熱量。

食完肉後避免再進食菜。大部分的即食湯底的脂肪和鈉質含量較高，而肉在湯底中烹煮會釋出油脂，如果再放入菜，菜就會黏附湯底中大量的脂肪。當進食這些吸滿湯的食材時，會令身體攝取更多湯底中的脂肪和鈉質。

加入水分稀釋和避免飲用湯底，以減少脂肪和鈉質的攝取。

同場加映：3款低脂低鈉火鍋湯底

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同場加映：健康打邊爐貼士——避開致肥食材

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