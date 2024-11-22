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捨身救人｜60歲男蘇月良捨身救墮海少女　獲追授銀英勇勳章

社會

發布時間： 2024/11/22 11:36

最後更新： 23 小時前

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男蘇月良捨身救墮海少女，獲追授銀英勇勳章。

【蘇月良 / 銀英勇勳章 / 海怡半島】今年4月，60歲男子蘇月良落水救一名墮海少女，不料遇溺身亡。政府早前發放600萬元經濟援助予蘇的家屬，今日（22日）再在憲報公布向他追授銀英勇勳章，表揚他因英勇救人而犧牲性命，表現英勇和無私的精神。英勇勳章將於2024年度勳銜頒授典禮中頒授。

事發於今年4月11日晚上約7時，一名15歲少女在鴨脷洲海怡半島16座對開墮海，當時在岸邊垂釣的蘇月良見狀即落水救人，豈料與少女一同遇溺，漂浮在岸邊距離約百米海上。蘇月良被救起送院後證實死亡，少女留醫兩日後亦不治。

60歲男蘇月良捨身救墮海少女，政府頒授銀英勇勳章。（資料圖片）

捨身救人｜向家屬提供經濟援助

今年7月，政府宣布根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」，發放600萬元予蘇月良的家屬。

而負責批核申請的「向捨身救人者家屬提供經濟援助委員會」、勞工福利局局長孫玉菡指，雖然蘇月良不認識涉事少女，但仍竭力拯救對方，其行為「展現了令人敬佩的勇氣和無私的精神，值得我們致以最崇高的敬意」，希望今次發放的經濟援助金可為蘇的家屬「提供一點幫助」。

海怡半島。（經濟日報圖片）

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