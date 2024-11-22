  • 21°C
香港時間：20241123日 (六) 11:48

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜聖誕老人坐鎮ifc中庭　8大打卡點玩魔法玩具工廠

親子好去處

撰文： 莫非

發布時間： 2024/11/22 11:23

最後更新： 23 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

魔法玩具工廠

ifc商場為迎接充滿愛和希望的聖誕節，由即日至2025年1月1日期間，將中庭打造成一個熱鬧非凡的 「魔法玩具工廠」，共享節日溫馨。

在這座永不停歇、充滿活力的玩具工廠裡，聖誕老人正在為好孩子們準備禮物，訪客將化身為精靈小幫手，在8大據點包括：報到站、聖誕精靈工作站、甜蜜角落、聖誕老人辦公室、玩具組裝部、玩具檢測部、禮物配送部及聖誕飛鹿雪橇中盡情打卡以及玩遊戲。

最開心的當然是遇見聖誕老人！踏入華麗的「聖誕老人辦公室」，典雅的紅絨沙發與精緻的裝飾相互輝映，充滿節日氛圍。公眾完成網上預約及慈善捐款後，即可與廠長聖誕老人歡聚一堂並拍照留念，獲取照片連精美相架，既可做善事，又有相片留念，一舉兩得。

大家亦可以在「玩具組裝部」展開任務， 跟隨指示動手逐步裝嵌，為每個玩具注入獨特的魔法，打造符合孩子們願望清單的魔法玩具；此外， 現場以八達通捐贈50元予聯合國兒童基金香港委員會後，透過互動螢幕親自篩選玩具，完成任務更可獲贈毛公仔鎖匙扣以示嘉許！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
一人一花2024｜幼稚園小學生一人一花計劃 種植矮牽牛4大貼士+3大禁忌

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

聖誕好去處｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕　冬日飄雪嘉年華再度回歸
20:39 2024/11/13
聖誕好去處｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕　冬日飄雪嘉年華再度回歸
親子好去處｜博愛Ｘ老夫子慈善跑暢跑中西區　即日起接受報名
18:25 2024/11/15
親子好去處｜博愛Ｘ老夫子慈善跑暢跑中西區　即日起接受報名
日本親子遊｜東京河口湖花火祭 限定10場同雪白富士山打卡
13:48 2024/11/21
日本親子遊｜東京河口湖花火祭 限定10場同雪白富士山打卡

你可能感興趣

聖誕好去處｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕　冬日飄雪嘉年華再度回歸
20:39 2024/11/13
聖誕好去處｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕　冬日飄雪嘉年華再度回歸
親子好去處｜博愛Ｘ老夫子慈善跑暢跑中西區　即日起接受報名
18:25 2024/11/15
親子好去處｜博愛Ｘ老夫子慈善跑暢跑中西區　即日起接受報名
日本親子遊｜東京河口湖花火祭 限定10場同雪白富士山打卡
13:48 2024/11/21
日本親子遊｜東京河口湖花火祭 限定10場同雪白富士山打卡
好去處 文娛藝術 聖誕節

最高瀏覽

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）