親子好去處｜聖誕老人坐鎮ifc中庭　8大打卡點玩魔法玩具工廠

▲ 魔法玩具工廠

ifc商場為迎接充滿愛和希望的聖誕節，由即日至2025年1月1日期間，將中庭打造成一個熱鬧非凡的 「魔法玩具工廠」，共享節日溫馨。

在這座永不停歇、充滿活力的玩具工廠裡，聖誕老人正在為好孩子們準備禮物，訪客將化身為精靈小幫手，在8大據點包括：報到站、聖誕精靈工作站、甜蜜角落、聖誕老人辦公室、玩具組裝部、玩具檢測部、禮物配送部及聖誕飛鹿雪橇中盡情打卡以及玩遊戲。

最開心的當然是遇見聖誕老人！踏入華麗的「聖誕老人辦公室」，典雅的紅絨沙發與精緻的裝飾相互輝映，充滿節日氛圍。公眾完成網上預約及慈善捐款後，即可與廠長聖誕老人歡聚一堂並拍照留念，獲取照片連精美相架，既可做善事，又有相片留念，一舉兩得。

大家亦可以在「玩具組裝部」展開任務， 跟隨指示動手逐步裝嵌，為每個玩具注入獨特的魔法，打造符合孩子們願望清單的魔法玩具；此外， 現場以八達通捐贈50元予聯合國兒童基金香港委員會後，透過互動螢幕親自篩選玩具，完成任務更可獲贈毛公仔鎖匙扣以示嘉許！

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