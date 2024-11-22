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One Direction最後合體丨Liam Payne英國舉喪　4子齊聚送隊友最後一程

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 小時前

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【Liam Payne／One Direction／英國喪禮】前英國天團One Direction（1D）成員Liam Payne在今年10月於阿根廷酒店墮樓身亡，終年31歲。本月20日，其家人為他於英國白金漢郡教堂舉行喪禮，前4名成員亦齊集一起，送別隊友最後一程。

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綜合外媒報導，連恩（Liam Payne）於10月16日在阿根廷酒店3樓房間露台墮下身亡，據當地警方調查，遺體內發現酒精、可卡因和處方抗抑鬱藥物，相關3名人士正面臨起訴。Liam的遺體早前運返英國後，於本月20日在英格蘭白金漢郡阿默舍姆（Amersham）的聖瑪麗教堂舉行喪禮，昔日4名前隊友Harry Styles、Zayn Malik、Louis Tomlinson及Niall Horan均有到場送別。這次亦是OneDirection於2015年拆伙至今後，首次也是最後一次團聚。

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Liam的靈柩先由白色馬車護送到教堂，上面鋪滿了鮮花，並出現鮮花砌成「爸爸」和「兒子」字樣。而除了連恩的家人外，出席的4名成員均以一身黑衣打扮，眾人神情均非常哀傷及憔悴。Harry雖然用墨鏡遮蔽了雙眼，但卻被媒體捕捉到哭到鼻子紅腫。

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除了家人及前成員外，女友Kate Cassidy、前度Cheryl Cole及其女團Girls Aloud成員Nicola Roberts與Kimberley Walsh、名嘴James Corden，以及一手提拔1D的唱片監製Simon Cowell 亦有出席喪禮。

前英國男團One Direction成軍14年，未幾便瞬即爆紅全球，惟5年後Zayn Malik率先宣布退團，2016年團隊便宣佈拆伙，從此各人均於不同領域發展，而Liam Payne則轉往個人發展音樂事業。

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