結業潮｜全港最大動漫體驗館Anima Tokyo 11.24結業　 疑拖欠租金逾900萬

▲ Anima Tokyo 11.24結業 全港最大動漫體驗館， 疑拖欠租金逾900萬。

【Anima Tokyo結業/日本動漫/結業潮/執笠】全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo今年4月底登陸尖沙咀，開業至今約半年，早前傳出結業清貨傳聞。TOPick昨日（21日）直擊Anima Tokyo，門外張貼了土地審裁處發出法庭通知信件，疑拖欠2個月租金，並要求店方遷出交回吉舖；而店員回覆表示11月24日正式結業。

Anima Tokyo結業｜全球首創多元化動漫體驗館

Anima Tokyo於今年4月底進駐尖沙咀廣東道，佔地80,000平方尺，樓高3層，並以全球首創集零售、娛樂及餐飲於一體的日本動漫體驗館，成為香港動漫愛好者的朝聖地。早前有網民發現店內貨架出現空置，供售賣貨品已經大幅減少，剩低貴價玩具賣唔出。

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Anima Tokyo結業｜開業半年即結業 每月租金達460萬

TOPick昨日（21日）直擊Anima Tokyo，在場視察所見，門外玻璃門張貼多封信件，其中一封由土地審裁處發出法庭通知信件，記者向律師行查詢該信件內容，回覆指出業主在11月11日入稟法院，因租客由9月開始拖欠租金，該處3層物業，經計算有兩個月未有交租，而每月租金為460萬，兩個月加埋即一共欠租總額高達920萬，並要求店方遷出並交回物業。而職員證實了這一消息，並表示11月24日正式結業。

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​​​Anima Tokyo結業｜不少貨架空置 剩少量貨品發售

當日店舖仍有開門營業，可見進行冬季8折減價促銷，但大部分櫃架確實遭清空，只有少量產品發售，場內還有部份紙皮箱、貨籃等還未執拾。樓梯通往2樓日本美食橫町已欄封，記者轉往新港中心搭電梯上二樓。到達日本美食橫町門外，該區域同樣圍欄已封閉，內部全面熄燈場面極冷清，並貼上了「因業務重組及迎合未來發展方向，即日起日本美食橫町將暫停開。」的公告。旁邊的鐵飯碗咖啡屋和鐵路咖啡則如常營業。

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Anima Tokyo結業｜動漫展覽到11月24日

尖沙咀Anima Tokyo樓高三層，當中2樓另一邊為展覽空間，專門舉辦一系列動漫主題活動，過去曾舉辦過《鋼之鍊金術師》、《名偵探柯南》，以及舉辦中的《幪面超人50週年紀念展》等。職員向記者表示，舉辦中的《幪面超人50週年紀念展》，暫時不受結業影響，不過相關展期只去到11月24日；動漫展覽場地Incubase Arena將會在《幪面超人展》結束後，於2025年初搬到旺角創興廣場地庫 B1 及 B2，繼續舉辦動漫展覽及售賣周邊產品。

結業潮｜全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo結業 開業僅半年清貨執笠全場8折優惠

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