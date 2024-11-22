醫管局改革｜政府完成檢視醫管局系統性問題報告　局方成立管治及架構改革委員會

醫管局今年接連發生多宗醫療事故，引起關注。

醫務衞生局今日（22日）公布，已完成檢視醫院管理局就早前檢討醫院管理系統性問題所提交的檢討報告。醫務衞生局同意當中31項建議措施及相關行動計劃的方向，並已指示醫管局需重點推進與提升其管治和架構相關的改革工作，以期提升公營醫療服務的整體質量和安全，以及維繫市民對公營醫療系統的信任。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，感謝醫管局公立醫院系統管理檢討委員會就多方面作深入檢討，範圍全面，涉及醫管局的管治、考核、權責分工、運作、風險控制及程序指引遵從性等方面，並觸及多個層面，包括醫管局總辦事處、醫院聯網、醫院、部門和員工。

盧寵茂指，認同檢討委員會在報告中建議的措施方向，亦已責成醫管局需適時落實各項改善措施及持續監察落實進度和成效，並向醫務衞生局定期提交進度報告。



檢討報告同時指出有需要研究醫管局現有的管治及管理架構是否能夠繼續應付現時複雜的公立醫院系統的需要及情況。

醫管局將在大會下成立管治及架構改革委員會，由醫管局大會主席范鴻齡擔任改革委員會的主席，督導落實報告中建議及相關改革工作。為確保適時向改革委員會提供政策方針及指導，醫務衞生局常任秘書長和醫務衞生局副局長會出任改革委員會成員。

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