  • 21°C
香港時間：20241123日 (六) 11:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

WhatsApp新功能｜WhatsApp語音訊息轉錄文字功能正式登場　iPhone首階段支援更多語言（附教學）

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 24 小時前

最後更新： 23 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

【WhatsApp / 語音訊息 / Voice Message / 文字】不少用戶喜歡傳送語音訊息（ Voice Message），但很多時接收者在某些場合，都無法聆聽。所以WhatsApp終於推出「全新語音訊息轉錄文字功能」，讓用戶可以透過將語音轉錄文字的方式查看訊息。

WhatsApp新功能｜自訂「清單」功能面世　用戶可自行建立「家庭」、「工作」等分類

WhatsApp｜新增功能：管理聯絡人「自由行」　已連接裝置也可新增聯絡人

WhatsApp表示， 用戶目前若要始使用是次新功能，只需要順序按「設定」>「聊天」>「語音訊息轉錄」，設置使用的語言後，就可以長按訊息並點擊「轉錄為文字」來轉錄語音訊息。但值得注意的是，Android版本目前暫時支援4種語言，分別為：英文、葡萄牙文、西班牙文和俄文。WhatsApp強調，將於未來數月陸續支援更多語言。

至於iOS版本，iOS 16及更高版本支援英文、西班牙文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文、土耳其文、中文和阿拉伯文。iOS 17及更高版本支援以下額外語言：丹麥文、芬蘭文、希伯來文、馬來文、挪威文、荷蘭文、瑞典文和泰文。

該企也指，語音訊息轉錄內容可能會需要一段時間才會顯示。若顯示「無法轉錄內容」錯誤，原因可能有幾種：

  • 轉錄內容語言設定與語音訊息的語言不相符。
  • 系統可能會因背景噪音而無法辨識部分字詞。
  • 語音訊息語言不受支援。

WhatsApp又指，語音轉錄文字將在裝置上進行，因此用戶的個人語音訊息仍會受端對端加密保護。對話以外的任何人包括WhatsApp，都無法查看、收聽或查閱訊息。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜大新銀行營商理財 助中小企省成本增靈活度

相關文章

未來通訊｜WhatsApp及IG之後是什麼　更崇尚自由的Daze.chat？
12:55 2024/10/22
未來通訊｜WhatsApp及IG之後是什麼　更崇尚自由的Daze.chat？
微軟AI｜Microsoft Copilot登陸WhatsApp　用廣東話問問題都答到！（附教學示範）
15:05 2024/10/09
微軟AI｜Microsoft Copilot登陸WhatsApp　用廣東話問問題都答到！（附教學示範）
WhatsApp更新｜ WhatsApp動態新增讚好功能　動態最多可提及五位朋友
15:13 2024/10/04
WhatsApp更新｜ WhatsApp動態新增讚好功能　動態最多可提及五位朋友
WhatsApp新功能｜WhatsApp視像通話　添濾鏡及背景功能
12:19 2024/10/02
WhatsApp新功能｜WhatsApp視像通話　添濾鏡及背景功能

你可能感興趣

未來通訊｜WhatsApp及IG之後是什麼　更崇尚自由的Daze.chat？
12:55 2024/10/22
未來通訊｜WhatsApp及IG之後是什麼　更崇尚自由的Daze.chat？
微軟AI｜Microsoft Copilot登陸WhatsApp　用廣東話問問題都答到！（附教學示範）
15:05 2024/10/09
微軟AI｜Microsoft Copilot登陸WhatsApp　用廣東話問問題都答到！（附教學示範）
WhatsApp更新｜ WhatsApp動態新增讚好功能　動態最多可提及五位朋友
15:13 2024/10/04
WhatsApp更新｜ WhatsApp動態新增讚好功能　動態最多可提及五位朋友
WhatsApp 網購平台 廣告 5G 手機Apps 移動裝置 科技產品 網上購物 社交平台 網絡保安

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）