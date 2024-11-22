WhatsApp新功能｜WhatsApp語音訊息轉錄文字功能正式登場　iPhone首階段支援更多語言（附教學）

【WhatsApp / 語音訊息 / Voice Message / 文字】不少用戶喜歡傳送語音訊息（ Voice Message），但很多時接收者在某些場合，都無法聆聽。所以WhatsApp終於推出「全新語音訊息轉錄文字功能」，讓用戶可以透過將語音轉錄文字的方式查看訊息。

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WhatsApp表示， 用戶目前若要始使用是次新功能，只需要順序按「設定」>「聊天」>「語音訊息轉錄」，設置使用的語言後，就可以長按訊息並點擊「轉錄為文字」來轉錄語音訊息。但值得注意的是，Android版本目前暫時支援4種語言，分別為：英文、葡萄牙文、西班牙文和俄文。WhatsApp強調，將於未來數月陸續支援更多語言。

至於iOS版本，iOS 16及更高版本支援英文、西班牙文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文、土耳其文、中文和阿拉伯文。iOS 17及更高版本支援以下額外語言：丹麥文、芬蘭文、希伯來文、馬來文、挪威文、荷蘭文、瑞典文和泰文。

該企也指，語音訊息轉錄內容可能會需要一段時間才會顯示。若顯示「無法轉錄內容」錯誤，原因可能有幾種：

轉錄內容語言設定與語音訊息的語言不相符。

系統可能會因背景噪音而無法辨識部分字詞。

語音訊息語言不受支援。

WhatsApp又指，語音轉錄文字將在裝置上進行，因此用戶的個人語音訊息仍會受端對端加密保護。對話以外的任何人包括WhatsApp，都無法查看、收聽或查閱訊息。

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