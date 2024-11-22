親子好去處｜林峯親為昂坪360參與插圖　寶欣推介紅A聖誕夢工場打卡位

▲ 林峯在昂坪與粉絲自拍及玩遊戲。（攝：梁樂欣）

是次昂坪360展正值開業75周年的香港經典品牌紅A合辦的「昂坪360X紅A 聖誕夢工場」，上周揭幕禮邀請人氣男神林峯，與香港展能藝術會的藝術家趙惠芝，連同昂坪360董事總經理董沛銓一同現身，場面熱鬧。

ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》季軍「細細粒」寶欣即場試玩攤位遊戲，又與最新的聖誕裝置「打卡」。

由趙惠芝製作的最新聖誕藝術裝置，內藏林峯的筆觸，他笑言：「我只是參與少少，畫了兩筆，但很開心，因為今次作品很有創意，很特別、懷舊，很有香港情懷。

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作品將不同元素結合，十分創新，有我們香港人小時候一些懷舊的物品。這個香港品牌有很多產品陪著我們成長，加上展覽位處於香港的景點，有很多遊客，希望讓他們看到香港的情懷。」

林峯說聖誕節是小朋友和大人都很喜歡的節日，而且今年的節日氣氛都非常濃烈，問他聖誕節有何節目，林?透露：「今年聖誕節應該在工作中度過，也會跟Fans見面。」

▲ 林峯在昂坪與粉絲自拍（攝：梁樂欣）

至於會送甚麼聖誕禮物給家人？他表示：「因聖誕當日要工作，節日後可能跟家人去一趟短旅行。」

工作繁忙的林峯又指：「未來有一些電影計劃在安排中，不過暫時要明年才落實，因為開拍時間『話唔埋』。我已公布了明年5月舉行紅館演唱會，其實只是眨眼便到，距今只剩5個多月，需要加快籌備，正在聽很多demo，想快些做更多歌，錄歌後需要拍MV、宣傳、拍Poster，3月開始排舞，所以時間都很趕。」

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