寶馬車主｜葵涌寶馬疑切線撞的士　車主落車爆金句：條線我㗎！

▲ 葵涌寶馬疑切線撞的士，車主落車爆金句：條線我㗎！

有的士司機於Facebook「車cam L」群組上傳影片，指其於葵涌一路段行車時，被右側突然切線的寶馬車撞到，寶馬車主下車查看並語出驚人：「條線我㗎」，認為自己無責，被網民怒批。

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寶馬車主｜寶馬切線撞的士

據影片顯示，的士司機正於葵涌興芳路右轉駛入葵益路，其間一直沿中線行駛，右側車道有一輛黑色的寶馬私家車，不知是何原因突然切線到左邊，隨即撞到樓主駕駛的的士，被撞後的士有明顯偏移，車頭向左側移動。

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寶馬車主｜寶馬車主堅持自己無責

發生碰撞後，寶馬車停在馬路上，車主下車走向的士，並對司機表示「嗰條（行車）線我㗎！」，樓主無奈回覆道「睇清楚」，但寶馬車主仍聲稱「嗰條線我㗎」。

樓主補充稱，警員到現場了解情況後，寶馬車主仍然堅持自己無錯，更指責是樓主切線才導致的兩車相撞，二人未能就此事達成共識，他笑稱「一上車就Feel到條腰有少少chok親，即刻去咗睇醫生」。

寶馬車主｜網民批寶馬車主態度差

此事引起網民熱議，不少人指責寶馬車主態度，「人哋揸寶馬，以為買車包線，所有線都係佢嘅」、「點解咁嘅人都有車牌？」、「點解佢覺得條線係佢？」、「真係咩人都有」，亦有人認出寶馬車此前便有搶占他人車位的不文明行為，「原來有前科，真係正一自私X」。

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