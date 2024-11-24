  • 23°C
香港時間：20241125日 (一) 12:15

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

寶馬車主｜葵涌寶馬疑切線撞的士　車主落車爆金句：條線我㗎！

社會

發布時間： 13 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

葵涌寶馬疑切線撞的士，車主落車爆金句：條線我㗎！

有的士司機於Facebook「車cam L」群組上傳影片，指其於葵涌一路段行車時，被右側突然切線的寶馬車撞到，寶馬車主下車查看並語出驚人：「條線我㗎」，認為自己無責，被網民怒批。

交通事故｜新蒲崗私家車連撞輛車兩名途人　網民：踩油門當剎車？

寶馬車主｜寶馬切線撞的士

據影片顯示，的士司機正於葵涌興芳路右轉駛入葵益路，其間一直沿中線行駛，右側車道有一輛黑色的寶馬私家車，不知是何原因突然切線到左邊，隨即撞到樓主駕駛的的士，被撞後的士有明顯偏移，車頭向左側移動。

點擊圖片放大
+4
+3

寶馬車主｜寶馬車主堅持自己無責

發生碰撞後，寶馬車停在馬路上，車主下車走向的士，並對司機表示「嗰條（行車）線我㗎！」，樓主無奈回覆道「睇清楚」，但寶馬車主仍聲稱「嗰條線我㗎」。

樓主補充稱，警員到現場了解情況後，寶馬車主仍然堅持自己無錯，更指責是樓主切線才導致的兩車相撞，二人未能就此事達成共識，他笑稱「一上車就Feel到條腰有少少chok親，即刻去咗睇醫生」。

寶馬車主｜網民批寶馬車主態度差

此事引起網民熱議，不少人指責寶馬車主態度，「人哋揸寶馬，以為買車包線，所有線都係佢嘅」、「點解咁嘅人都有車牌？」、「點解佢覺得條線係佢？」、「真係咩人都有」，亦有人認出寶馬車此前便有搶占他人車位的不文明行為，「原來有前科，真係正一自私X」。

停車場途人｜Tesla倒後泊車途人險被撞　路人因一事被網民批：無危機意識

跟車太貼｜的士遇紅燈停車　單車收掣不及猛撞車尾　騎車男頭部撞爆擋風玻璃

的士司機｜的士車門敞開繼續行駛　乘客提醒仍不停下來

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

交通事故｜新蒲崗私家車連撞輛車兩名途人　網民：踩油門當剎車？
12:18 2024/10/24
交通事故｜新蒲崗私家車連撞輛車兩名途人　網民：踩油門當剎車？
的士司機｜的士車門敞開繼續行駛　乘客提醒仍不停下來
18:27 2024/11/18
的士司機｜的士車門敞開繼續行駛　乘客提醒仍不停下來
跟車太貼｜的士遇紅燈停車　單車收掣不及猛撞車尾　騎車男頭部撞爆擋風玻璃
12:49 2023/12/27
跟車太貼｜的士遇紅燈停車　單車收掣不及猛撞車尾　騎車男頭部撞爆擋風玻璃
停車場途人｜Tesla倒後泊車途人險被撞　路人因一事被網民批：無危機意識
22:01 2024/11/17
停車場途人｜Tesla倒後泊車途人險被撞　路人因一事被網民批：無危機意識

你可能感興趣

交通事故｜新蒲崗私家車連撞輛車兩名途人　網民：踩油門當剎車？
12:18 2024/10/24
交通事故｜新蒲崗私家車連撞輛車兩名途人　網民：踩油門當剎車？
的士司機｜的士車門敞開繼續行駛　乘客提醒仍不停下來
18:27 2024/11/18
的士司機｜的士車門敞開繼續行駛　乘客提醒仍不停下來
跟車太貼｜的士遇紅燈停車　單車收掣不及猛撞車尾　騎車男頭部撞爆擋風玻璃
12:49 2023/12/27
跟車太貼｜的士遇紅燈停車　單車收掣不及猛撞車尾　騎車男頭部撞爆擋風玻璃
網絡熱話 危險駕駛 司機 的士 寶馬

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月25日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間04:05）
靚媽學生相｜盤點10位星級靚媽清純學生相　黃翠如陳自瑤由細靚到大+朱千雪似混血兒
靚媽學生相｜盤點10位星級靚媽清純學生相　黃翠如陳自瑤由細靚到大+朱千雪似混血兒
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
心臟病｜天氣凍易中風心臟病發　1種食物每周食2次　營養師教3大飲食原則降風險【附12大飲食建議一文睇清 】
心臟病｜天氣凍易中風心臟病發　1種食物每周食2次　營養師教3大飲食原則降風險【附12大飲食建議一文睇清 】
輪椅爸爸｜前「包山王」半身癱瘓無礙攀山涉水　黎志偉身教兒子堅毅：我連著輪椅爬上頂
輪椅爸爸｜前「包山王」半身癱瘓無礙攀山涉水　黎志偉身教兒子堅毅：我連著輪椅爬上頂