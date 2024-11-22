明登戀｜呂爵安林明禎台灣拍拖斷正有3大證據　大馬女神獨愛饒河街夜市

▲ 呂爵安（Edan）林明禎台灣拍拖斷正有3大證據，大馬女神獨愛饒河街夜市。

【呂爵安/Edan/林明禎/明登戀】MIRROR成員呂爵安（Edan）公開承認追求大他7載的「大馬女神」林明禎，二人被網民捕獲於台灣拍拖行夜市，網民更搜出「明登戀」三大愛的鐵證。

Edan林明禎｜夜市搭膊頭拍拖

有網民分別於threads及IG上載3張呂爵安跟林明禎逛夜市照片兼寫道：「見到Edan同林明禎打唔打招呼好？但怕阻到人哋」。

其中一照片見Edan搭住林明禎膊頭，另一張即看到林明禎側面，有網民即偵探上身「搜證」，發現Edan揹住的相機跟之前與林明禎遊荷蘭的一模一樣，另外，網民發現相中男子穿的波鞋，Edan也曾經著過。某眼利網民更發現Edan掛在銀包的玉吊飾，跟相中男子的掛飾一樣。

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Edan林明禎｜女神愛夜市美食夠貼地

對於「明登戀」拍拖斷正，網民反應兩極，有人留言送上祝賀：「恭喜爵安，希望快啲公布好消息，拍拖係開心事，只要你開心就得了。」 但是亦有人批評：「又話未打羽毛球，又話了解中！Be real？一直講大話！」

女神林明禎似乎特別鍾愛饒河街夜市，今年7月，林明禎於IG分享逛饒河街夜市的短片，跟今次與Edan拍拖行街一樣零偽裝，感覺十分親民，更被封為「夜市之花」。

翻看當時林明禎拍攝的一條影片，她所拍到的樓房跟網民今次拍到的是一樣，看來這位大馬女神特別鍾情饒河觀光夜市。

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Edan林明禎｜饒河街夜市受港人歡迎

饒河街夜市是港人旅遊熱點，它是台北其中一個熱門夜市，全長只有約600米，由於交通方便，加上逛完夜市可以前往彩虹橋旁邊的河濱公園散步，因而是一家大細親子遊的好去處。

該夜市以多樣化的美食小吃聞名，而前往饒河街夜市十分方便，乘搭捷運松山新店線於「松山」站下車，於1號出口出站即可抵達。

必吃美食：

麻糬

胡椒餅

蚵仔麵線

藥燉排骨

滷味

牛肉麵

景點推薦：

彩虹橋

慈祐宮

五分埔商圈

彩虹河濱公園

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