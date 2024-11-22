旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費

▲ 旦哥在30年前移民加拿大卻幾乎因此破產。

【鄭丹瑞 / 旦哥 / 得寵先生 / 加拿大】「旦哥」鄭丹瑞近日忙於為主演的電影《得寵先生》做宣傳，近日他在為電影宣傳提及他在90年代幾乎破產的經歷。

在1992年，旦哥赴加拿大溫哥華自導自演電影《吳三桂與陳圓圓》，由此覺得當地環境適合女兒成長，於是在1994年與太太及兩個女兒移民加拿大溫哥華生活，可是後來卻被加拿大稅局「追數」幾乎破產。

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得寵先生丨旦哥沒有後悔移民

其實此事他約在7年前接受商台《一圈圈》主持梁泰來訪問時早已憶述，當時他把家在溫哥華安頓後，阿旦不時飛回香港拍戲、做主持賺錢養家，甚至北上內地拍劇。

怎料數年後，加拿大稅局一次過追他以前在香港以至全球的幾年收入稅項。旦哥回憶說：「可以說是一鋪清袋，也想過申請破產，會計師指加拿大稅局『很好』，會等你安頓好後，才突然開你file，查你這數年究竟做甚麼、賺過多少錢。」

有責任心的鄭丹瑞不埋怨任何人，坦言：「只怪自己的確做錯又無知，忘了現實很多暗湧，我便與會計師講『願賭服輸』，將所有都給了他們再回來香港。」於是他交了稅局要求的款項後，獨自在1998年回流香港工作。

▲ 鄭丹瑞一家四口。

結果，阿旦所交款項的數額，相等於他前半生的所有積蓄：「自己問自己，有沒有信心都賺回來？有沒有信心還能站得起來？是不是沒有錢我就甚麼都沒有了？不是的……不會的……所以全家回流香港，很感激商台，幸好那時俞琤叫我回來做COO（營運總裁）。」

阿旦後來接受媒體訪問，提及此事曾大方回應：「沒有後悔移民，只是覺得溫哥華不是自己所想像般，當交一次好貴的學費。」

此外，近日他重提此事更稱：「當去到50歲時，突然多咗一份工作，呢份工俾好多錢我，叫我去講talk，講點樣在人生低谷走返出來。」他豁達續稱當年以為沒辦法捱過去的人生低谷，意想不到多年後「會有人願意畀錢去聽！」

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得寵先生丨加拿大稅務嚴謹複雜

加拿大稅務嚴謹，稅率、各類稅項、扣稅額等計算非常複雜，簡單而言加拿大的稅務居民（Tax-Resident）必須據其全球收入交稅。

基本上，在每稅收年度（4月6日至來年4月5日）於加拿大逗留多於183日，並：擁有居所（不論房子是買或租）、有配偶和撫養子女（未滿19歲）居住在加拿大、有財務或社會連結（例如駕駛執照、醫療保險、銀行賬戶、職業會員等）以上3種條件，即成加拿大稅務居民。

【加拿大稅法詳情請按此、加拿大官方稅務計算機按此】

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