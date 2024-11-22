  • 21°C
香港時間：20241123日 (六) 11:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 21 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

旦哥在30年前移民加拿大卻幾乎因此破產。

【鄭丹瑞 / 旦哥 / 得寵先生 / 加拿大】「旦哥」鄭丹瑞近日忙於為主演的電影《得寵先生》做宣傳，近日他在為電影宣傳提及他在90年代幾乎破產的經歷。

在1992年，旦哥赴加拿大溫哥華自導自演電影《吳三桂與陳圓圓》，由此覺得當地環境適合女兒成長，於是在1994年與太太及兩個女兒移民加拿大溫哥華生活，可是後來卻被加拿大稅局「追數」幾乎破產。

旦哥嫁女｜鄭丹瑞大女鄭瑤註冊結婚　旦哥榮升外父感動落淚：一定要幸福

點擊圖片放大
+4
+3

得寵先生丨旦哥沒有後悔移民

其實此事他約在7年前接受商台《一圈圈》主持梁泰來訪問時早已憶述，當時他把家在溫哥華安頓後，阿旦不時飛回香港拍戲、做主持賺錢養家，甚至北上內地拍劇。

怎料數年後，加拿大稅局一次過追他以前在香港以至全球的幾年收入稅項。旦哥回憶說：「可以說是一鋪清袋，也想過申請破產，會計師指加拿大稅局『很好』，會等你安頓好後，才突然開你file，查你這數年究竟做甚麼、賺過多少錢。」

有責任心的鄭丹瑞不埋怨任何人，坦言：「只怪自己的確做錯又無知，忘了現實很多暗湧，我便與會計師講『願賭服輸』，將所有都給了他們再回來香港。」於是他交了稅局要求的款項後，獨自在1998年回流香港工作。

鄭丹瑞一家四口。

結果，阿旦所交款項的數額，相等於他前半生的所有積蓄：「自己問自己，有沒有信心都賺回來？有沒有信心還能站得起來？是不是沒有錢我就甚麼都沒有了？不是的……不會的……所以全家回流香港，很感激商台，幸好那時俞琤叫我回來做COO（營運總裁）。」

阿旦後來接受媒體訪問，提及此事曾大方回應：「沒有後悔移民，只是覺得溫哥華不是自己所想像般，當交一次好貴的學費。」

此外，近日他重提此事更稱：「當去到50歲時，突然多咗一份工作，呢份工俾好多錢我，叫我去講talk，講點樣在人生低谷走返出來。」他豁達續稱當年以為沒辦法捱過去的人生低谷，意想不到多年後「會有人願意畀錢去聽！」

點擊圖片放大
+3
+2

得寵先生丨加拿大稅務嚴謹複雜

加拿大稅務嚴謹，稅率、各類稅項、扣稅額等計算非常複雜，簡單而言加拿大的稅務居民（Tax-Resident）必須據其全球收入交稅。

基本上，在每稅收年度（4月6日至來年4月5日）於加拿大逗留多於183日，並：擁有居所（不論房子是買或租）、有配偶和撫養子女（未滿19歲）居住在加拿大、有財務或社會連結（例如駕駛執照、醫療保險、銀行賬戶、職業會員等）以上3種條件，即成加拿大稅務居民。

【加拿大稅法詳情請按此、加拿大官方稅務計算機按此

得寵先生｜廖子妤鄭丹瑞演活父女情　盧慧敏首擔正女一：Daddy好鍾意旦哥

鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛

旦哥嫁女｜大女將嫁劍橋「翻版黎明」　鄭丹瑞揭嫁女心情：想佢返嚟嗌交

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛
14:43 2024/09/03
鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
20:10 2024/08/15
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
20:01 2024/08/20
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
明星修身丨毛舜筠分享煮食用呢兩款糖　毛姐因一窩心原因鑽研健康飲食
20:01 2024/08/21
明星修身丨毛舜筠分享煮食用呢兩款糖　毛姐因一窩心原因鑽研健康飲食
鄭丹瑞做外父丨鄭丹瑞戲言要食雪糕冷靜　旦哥借金曲向女婿表示：I loved her first
18:12 2024/09/03
鄭丹瑞做外父丨鄭丹瑞戲言要食雪糕冷靜　旦哥借金曲向女婿表示：I loved her first

你可能感興趣

鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛
14:43 2024/09/03
鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
20:10 2024/08/15
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
20:01 2024/08/20
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
鄭丹瑞 娛樂人物職業 演員 移民 網絡熱話 家庭關係 電影 商業電台 加拿大

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）