寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心

【天文台/寒流/強烈季候風/降溫/羽絨】受東北季候風影響，天文台估計明早(20日)氣溫將降至13度，本港2地區更只有8度，而且預計下週初至聖誕節早晚仍然清涼。因此市民記得要注意保暖，著羽絨4大隱患要小心。

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天文台九天天氣預報

根據天文台九天天氣預報，今天(19日)天氣介乎14至19度，明日(20日)市區清晨氣溫會降至攝氏13度；而打鼓嶺及大埔地區更只有8度，各區的相對濕度普遍下降至40%或以下，後日介乎14至21度。另天文台預測下周日（22日）市區氣溫也會低見13度。而平安夜(24日)氣溫介乎14度至19度，聖誕節則介乎15度至20度。Boxing Day 26日氣溫最高是22度。東北季候風會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來天晴及乾燥的天氣，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷，日夜溫差較大。

寒流襲港｜著羽絨有4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

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1. 羽絨外套在廚房：遇一定濃度一氧化碳會「爆炸」

冬天天氣較為乾燥，羽絨外套與其他物體摩擦會產生靜電，若遇瓦斯外洩，便會引發「爆炸」。因此穿羽絨外套到廚房、加油站等地方一定要謹慎。

2. 羽絨外套在洗衣機：甩乾時有可能會爆炸

清洗時，羽絨易聚集在一起，面層的透氣性能差，羽絨外套內產生大面積空隙。在洗衣機高速甩乾時，羽絨不斷膨脹，大量氣體無法及時排出，就會在很短時間內將洗衣機內部空間撐滿，而洗衣機內的空間又是密閉有限的，當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限時就可能引起爆炸。

清洗羽絨服，一定要在有洗滌羽絨外套程序的洗衣機中洗滌，否則易出現「爆炸」的危險狀況。有關專家建議，甩乾時最好給羽絨外套套上網兜，防止過度膨脹。

3. 羽絨服遇明火會被點著

有實驗顯示，羽絨外套穿在假人模特兒身上拉上拉鍊，拿打火機在衣服下擺一角剛一點火，羽絨衣馬上躥出火苗，火勢慢慢擴大、蔓延。不到5分鐘，整件羽絨外套就被燒得精光，連拉鍊也被燒得完全融化了。如果羽絨衣穿在人身上，接觸到含有油脂的皮膚，其燃燒速度可能會更快。著火時，人一跑動，產生風，還會加速衣服的燃燒速度。

應急管理部宣教中心提醒，如果身上著火，應及時將衣服脫下、將火撲滅，如果來不及脫衣，要用雙手護住臉部，就地打滾。

4. 兒童穿羽絨外套坐安全座椅：更容易甩出去

應急管理部宣教中心指出，車上的安全座椅是為了孩子安全，但穿著羽絨外套坐安全座椅，孩子可能會甩出去，安全座椅等於白裝！

湖南衛視《新聞大求真》曾做過一次實驗，將2個身高體重與1歲兒童相似的假人模型固定在安全座椅上，一個穿羽絨服，一個不穿。結果顯示，車子撞擊到牆壁後，穿著羽絨服的假人居然滑出座椅，頭部向下懸空掛著；而同樣的速度撞擊，未穿羽絨服的假人就牢牢地固定在座椅中，只出現輕微的回彈，並沒有滑脫出去。

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這是因為小孩穿上較厚的羽絨服時，坐姿會發生變化，肩膀的高度會發生增高的現象。當汽車發生意外，出現強烈的碰撞衝擊，雖然能將衣服固定住，但小孩就有可能像「剝殼雞蛋」一樣滑脫出來，造成頸椎、頭部的挫傷，嚴重者甚至會造成死亡。因此，讓孩子乘坐安全座椅時，應先把羽絨衣脫掉，會較為安全。

資料來源：天文台、中國消防、新浪新聞

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