寒流襲港｜強烈季候風下周殺到　天文台料氣溫最低跌至12℃　著羽絨4大隱患要小心

▲ 強烈季候風下周殺到，天文台預計氣溫最低跌至12℃。

【天文台/寒流/強烈季候風/降溫/羽絨】踏入冬季，天文台預測一股強烈東北季候風會在下星期一稍後至星期二抵達華南沿岸，氣溫顯著下降，隨後兩三日早晚相當清涼，氣溫最低可跌至12℃。

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根據天文台九天天氣預報，下周三（27日）的市區最低氣溫將會降至15°C，周四（28日）更會進一步跌到14°C，較為寒冷。而天文台自動分區天氣預報就顯示，大埔下周四最低氣溫僅有12°C，上水、打鼓嶺、流浮山、石崗最低氣溫13°C，沙田、將軍澳、屯門、西貢、坪洲及長洲則為14°C。

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寒流襲港｜沿岸地區氣溫下降有驟雨

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸。而一股強烈東北季候風會在星期一稍後至星期二抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨，氣溫顯著下降，隨後兩三日早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。

寒流襲港｜著羽絨有4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

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1. 羽絨外套在廚房：遇一定濃度一氧化碳會「爆炸」

冬天天氣較為乾燥，羽絨外套與其他物體摩擦會產生靜電，若遇瓦斯外洩，便會引發「爆炸」。因此穿羽絨外套到廚房、加油站等地方一定要謹慎。

2. 羽絨外套在洗衣機：甩乾時有可能會爆炸

清洗時，羽絨易聚集在一起，面層的透氣性能差，羽絨外套內產生大面積空隙。在洗衣機高速甩乾時，羽絨不斷膨脹，大量氣體無法及時排出，就會在很短時間內將洗衣機內部空間撐滿，而洗衣機內的空間又是密閉有限的，當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限時就可能引起爆炸。

清洗羽絨服，一定要在有洗滌羽絨外套程序的洗衣機中洗滌，否則易出現「爆炸」的危險狀況。有關專家建議，甩乾時最好給羽絨外套套上網兜，防止過度膨脹。

3. 羽絨服遇明火會被點著

有實驗顯示，羽絨外套穿在假人模特兒身上拉上拉鍊，拿打火機在衣服下擺一角剛一點火，羽絨衣馬上躥出火苗，火勢慢慢擴大、蔓延。不到5分鐘，整件羽絨外套就被燒得精光，連拉鍊也被燒得完全融化了。如果羽絨衣穿在人身上，接觸到含有油脂的皮膚，其燃燒速度可能會更快。著火時，人一跑動，產生風，還會加速衣服的燃燒速度。

應急管理部宣教中心提醒，如果身上著火，應及時將衣服脫下、將火撲滅，如果來不及脫衣，要用雙手護住臉部，就地打滾。

4. 兒童穿羽絨外套坐安全座椅：更容易甩出去

應急管理部宣教中心指出，車上的安全座椅是為了孩子安全，但穿著羽絨外套坐安全座椅，孩子可能會甩出去，安全座椅等於白裝！

湖南衛視《新聞大求真》曾做過一次實驗，將2個身高體重與1歲兒童相似的假人模型固定在安全座椅上，一個穿羽絨服，一個不穿。結果顯示，車子撞擊到牆壁後，穿著羽絨服的假人居然滑出座椅，頭部向下懸空掛著；而同樣的速度撞擊，未穿羽絨服的假人就牢牢地固定在座椅中，只出現輕微的回彈，並沒有滑脫出去。

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這是因為小孩穿上較厚的羽絨服時，坐姿會發生變化，肩膀的高度會發生增高的現象。當汽車發生意外，出現強烈的碰撞衝擊，雖然能將衣服固定住，但小孩就有可能像「剝殼雞蛋」一樣滑脫出來，造成頸椎、頭部的挫傷，嚴重者甚至會造成死亡。因此，讓孩子乘坐安全座椅時，應先把羽絨衣脫掉，會較為安全。

資料來源：天文台、中國消防、新浪新聞

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