心臟病｜天氣凍易中風心臟病發　1種食物每周食2次　營養師教3大飲食原則降風險【附12大飲食建議一文睇清 】

【心臟病／中風／心肌梗塞／天氣／心腦血管疾病】剛過小雪，天文台預測下星期氣溫將會降至12度，大家謹記保暖！踏入冬天，氣溫驟降乃是心臟病發高峰期，有營養師建議可從飲食著手預防心腦血管疾病，推薦可以多吃「這食物」！

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氣溫驟降心血管收縮，血液循環不良，血液變得濃稠，血管硬化或阻塞的機率便會提升，容易誘發心血管疾病。「好食課」Facebook專頁提醒3大高危人士：心血管疾病患者、三高患者和長者，要注意保暖。

台灣營養師林世航在「好食課」網站曾撰文，解析預防心腦血管疾病的飲食，建議飲食可奉行3大原則：

多吃蔬果、未精製穀類、海鮮、低脂肉類、豆類及堅果

少吃加工肉、含糖製品、高鈉食物及高脂食物

少喝酒及抽煙

心臟病｜預防中風心梗12項飲食宜忌

林世航指出，常見心腦血管疾病分別是中風和心肌梗塞，而兩者成因與高血壓、高膽固醇息息相關，形成血栓阻塞血管所致。故此，他建議12項飲食宜忌，可以預防兩種嚴重心血管疾病，保養血管：

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1. 每日3份蔬菜、2份水果

蔬果富含葉酸、鉀、纖維及類黃酮，研究發現水果和蔬菜攝取量增加與心血管疾病風險呈負相關，建議每日吃足三份蔬菜與兩份水果。

2. 多吃全穀及未精製雜糧

全穀食材比起未精製澱粉，多了纖維、維他命B群及礦物質等微量營養素，且吃全穀及未精製雜糧比較有飽脹感，血糖波動也較平穩，具較低的心血管疾病風險，建議以未精製雜糧取代精製澱粉。

3. 每周吃魚2次以上

吃魚肉等海鮮可降低心血管疾病風險，可能原因與魚肉富含Omega-3脂肪酸有關。他建議可多吃海鮮代替白肉或紅肉，減少飽和脂肪攝取，如每天攝取15克的魚或是 每周吃魚2次以上 對心血管有益。

4. 多攝取膳食纖維

可多選擇全穀及未精製雜糧食材，如蕃薯、糙米、燕麥等，不僅增加膳食纖維，也提高了各種維生素及礦物質的攝取。每日吃足三份蔬菜及兩個拳頭大的水果，也幫助達成一日膳食纖維所需，有助於降低心血管疾病風險。

5. 選擇低脂肉或植物性油脂

肉品選擇低脂肉，如雞胸肉、豬里肌、海鮮，並於食用油上減少使用豬油等動物性油脂，以減少飽和脂肪酸的攝取，可改以橄欖油等植物油作為主要烹調用油。

6. 攝取堅果及豆類

堅果及豆類富含不飽和脂肪酸、維他命E及纖維。有研究發現，增加堅果及豆類的攝取，可以降低中風、心血管疾病風險。

7. 多喝茶

茶含有兒茶素等類黃酮成分，對於心血管具保護作用

8. 減少進食加工肉

加工肉包含煙燻、醃製等肉品海鮮，如香腸、培根等，通常含有較多鹽分、飽和脂肪酸及雜環胺等燒烤後的有害物質，已被證實會增加心血管疾病風險

9. 減少攝取含糖飲料與甜食

手搖飲品、運動飲料等含糖飲料與許多甜食中皆添加有蔗糖、果糖等添加糖，容易造成身體肥胖，增加心血管及糖尿病風險

10. 避免進食高鈉或過鹹食物

食物適當調味可使美味加分，過多的鹽分容易使血壓升高，增加心血管疾病風險，建議以蒜頭、洋蔥及辣椒等天然辛香料代替醬油等調味料為佳。

11. 少吃反式脂肪及高脂飲食

如薯片、油炸食品、或酥皮，建議適可而止，有助於降低心血管疾病風險

12. 少喝酒及吸煙

有研究發現，每日喝超過1杯酒，容易增加腦中風風險。林世航建議，適量飲酒小酌可以，男性每日喝少於2份酒精，女性則少於1份（1份酒精約一瓶350毫升啤酒，或半杯紅酒）；吸煙亦會增加腦中風風險，建議及早戒煙和養成運動習慣。

營養醫學醫師劉博仁在「健康晚點名」節目中指出，魚類富含Omega-3脂肪酸，當中有DHA與EPA，可幫助抗癌，有助保護腦力、眼力，EPA中有二十碳五烯酸，是出了名的好油。劉博仁建議,吃中小型的魚，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，均含有Omega-3脂肪酸，研究發現，若每週都吃魚，發生心肌梗塞、心悸，心律不整風險都會下降，主因就是裡面有豐富的Omega-3脂肪酸。

心臟病｜心肌梗塞7大常見徵狀

此外，本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心臟病｜6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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中風｜腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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中風｜「中風120」救命口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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