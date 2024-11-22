升學就業｜5大熱門高薪低壓力職業曝光　年薪逾$78萬醫生律師不再受捧

▲ 5大熱門高薪低壓職業曝光，即睇詳情！

【畢業搵工/高薪行業】醫生、律師等的高薪工作都要承受巨大的壓力，日前有外媒列出了5大高薪低壓的職業，年薪中位數超過10萬美元（約78萬港元），而且屬於可持續發展領域，人們不需要為了減輕工作壓力，而降低薪資要求。

高薪行業｜5大熱門高薪低壓職業 年薪中位數逾10萬美元

根據外媒「CNBC」報道，美國勞工部職業資訊網（O*NET）建置了一個包含近900個職業的資料庫，從0到100來排列各職業的壓力承受力。

ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）指，許多低壓高薪的職業都是在可持續發展領域，因為該領域的工作提供了機會和穩定性，加上永續行業的工作會因應政策獎勵和技術進步，而有顯著的結構性增長，如太陽能光電安裝工程和風力發電機技術人員便是近年成長最快的工作之一，預計未來幾年也會持續成長。

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高薪行業｜5大熱門永續工作

以下為CNBC列出的5大熱門永續工作，年薪中位數均超過10萬美元，且壓力相對較低。

高薪低壓力工作｜1. 遙感科學家或技術人員

年薪中位數為$112,280美元（約87萬港元）的遙感科學家或技術人員，需要收集來自飛機或衛星的數據，用以解決城市規劃、國土安全和自然資源管理等的問題。這些職業需要碩博士學位及相關領域的學歷。

高薪低壓力工作｜2. 環境經濟學家

環境經濟學家研究替代燃料使用、土壤保護和污染等主題，撰寫相應的學術論文，並評估影響環境的政策法規成本與效益。該職業的年薪中位數為115,730美元（約90萬港元），需要碩博士學位或法律背景。

高薪低壓力工作｜3.水資源專家

水資源專家又稱為水資源規劃師，年薪中位數為157,740美元（約122萬港元），需要設計並協助實施改善節水工作的計劃，並為不同社區提供安全、清潔的水。大多的職位需要學士學位和技術技能，包括數據分析和不同軟體系統的經驗等。

高薪低壓力工作｜4. 太陽能系統工程師

負責設計、開發和管理利用太陽能創造清潔能源的設備與系統，年薪中位數是111,970美元（約87萬港元），需要擁有學士學位、太陽能光電系統知識，以及設計模擬軟體等經驗。

高薪低壓力工作｜5. 環境工程師

環境工程師需要運用數學與科學知識保護環境和公共健康，以改善水質、管理廢棄物、污染管控等項目，年薪中位數為100,090美元（77萬元），需要學士學位、環境法規知識並能熟練使用建模和設計軟體。

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