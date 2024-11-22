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慢性疲勞｜瞓極都攰或為「慢性疲勞」　醫示警恐增患2癌風險分享4招改善症狀

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 小時前

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有醫生指出慢性疲勞可能增加患上2種癌症的風險，並分享4招改善症狀。

【慢性疲勞／慢性發炎／癌症】都市人生活忙碌、壓力大，如果休息過後仍覺疲倦，可能是身體處於慢性發炎狀態，有機會發展成慢性疲勞症候群。有醫生就指出，慢性疲勞或會增加患上2種癌症的風險，並分享4招改善症狀。

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Sick問識答
Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

台灣腎臟科醫生洪永祥日前在節目《健康好生活》上分享病例，表示一名30歲的女醫生最近生下第2個孩子，同時面臨育兒、工作及內科專科考試等多重壓力，經常感冒且感到疲勞不堪。她每次感冒都會自行到醫院拿藥吃，然而最近一次感冒後卻發現無論怎麼睡，疲勞感都不會消失，因此覺得自己身體出了問題。

該名女醫生之後進行了抽血、驗尿、超聲波等各種檢查，但結果全部顯示正常，於是向洪永祥求診，詢問自己應該怎麼辦。洪永祥就指出，她的情況應該是身體處於高壓狀態之後造成的慢性發炎，且已趨近慢性疲勞症候群，有時候身體會微微發燒、口乾舌燥，甚至出現淋巴腺腫大、全身痠痛的情況。

慢性疲勞｜4招改善慢性疲勞

那麼要如何解決慢性發炎的問題？洪永祥就指，一般情況下會建議去除壓力源，但上述的女醫生已經生了小孩，也不可能放棄專科考試，因此能做的就是增加抗壓能力。他建議女醫生從生活習慣入手，透過以下4個方法改善症狀：

  • 提早入睡
  • 運動
  • 多吃芥蘭、甘藍、椰菜等十字花科蔬菜
  • 常靜坐冥想，或者泡熱水澡

女醫生聽從建議照做，約1個月後疲勞症狀便已大幅改善。洪永祥補充，十字花科蔬菜是非常好的抗氧化食物，多吃能夠支持免疫系統、維持腸道健康，對改善慢性疲勞亦有幫助。

慢性疲勞｜慢性疲勞或增患2癌風險

台灣營養醫學醫生劉博仁亦曾在個人Facebook專頁發文拆解慢性疲勞，他指出，疲勞代表身體修復不足，而經常性疲勞更會削弱免疫力；慢性疲勞成因眾多，包括睡眠不足、捱夜、過度運動、營養缺乏、EB病毒感染等。

他又引述研究，表示慢性疲勞有可能是由慢性EB病毒感染造成，而這種病毒與鼻咽癌以及部分淋巴癌有關，因此呼籲容易慢性疲勞的人士，一定要找出原因並改善，否則長期下來容易出現感染、老化，也容易罹患癌症。

更多相關報道：【身體疲勞】常感疲倦愈睡愈累　醫生揭10大疾病警號

同場加映：10大疲倦原因

台灣家醫科醫生陳欣湄於節目《健康好生活》指出，造成疲倦的原因有很多，最常見的是與睡眠、壓力有關，例如經常捱夜，或患有睡眠窒息症，導致睡眠質素欠佳，白天感到疲累。

她列出10個造成疲倦的可能原因：

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陳欣湄強調，出現疲倦現象，可能並非單純由失眠問題所致，如出現口臭、極度疲倦、消化異常、輕微發燒、皮下出血的症狀，有機會是肝臟出現毛病。

資料來源：《健康好生活》、劉博仁營養功能醫學專家

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