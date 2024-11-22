天氣降溫︱羽絨出場！下周三氣溫低見15度　羽絨機洗+手洗注意6大點

▲ 洗定件羽絨，準備天氣凍拎出嚟著！

【天氣/洗羽絨/轉冷】香港冷鋒到！據天文台網頁顯示一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸。而一股強烈東北季候風會在周一（25日）稍後至周二抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨，氣溫顯著下降，而氣溫到周三低見15度，靚媽們要趁周末洗定羽絨了！

相信不少人都認為羽絨一定要送到洗衣店乾洗才可以，其實不一定的，因為現在大多數的羽絨都可以機洗，如果不放心的話，當然也可以手洗。TOPick就綜合了機洗及手洗要注意的6大點。

洗羽絨︱機洗羽絨要注意的地方：

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洗羽絨︱手洗要注意的地方：

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洗羽絨︱晾乾方法：

機洗或手洗完之後，應先整理好羽絨的形狀，將它掛在通風乾爽的位置自然風乾，可以放置抽濕機在旁邊至少一晚；可以不定時用手輕輕拍打羽絨，避免羽絨濕水後結塊和變形，另外，切勿直接曬在太陽底下殺菌，因為紫外線會令羽絨毛變得脆弱。

羽絨乾透後，可以甩一甩羽絨，讓空氣進入，以保持羽絨原有的形狀。

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