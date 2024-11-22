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巴士加價｜三間公司重申加價理據　有議員反對倡設通脹掛鈎票價檢討機制

社會

發布時間： 21 小時前

最後更新： 21 小時前

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（資料圖片）

立法會交通事務委員會今（22日）討論3間巴士公司加價申請，多名議員表明反對，有議員質疑城巴整體業務有盈利，涉欺瞞大眾，城巴解釋兩個專營權資產獨立計算，不能互相資助。另外，三間巴士公司均表示贊成設立恆常的票價調整機制。

運輸及物流局副秘書長李碧茜重申，政府會考慮多項因素嚴格把關，包括巴士公收支財務狀况、市民的接受及負擔能力、服務質量等，強調政府一旦決定加價，可利用「隧道費基金」減低加幅。

3間巴士公司提交加價申請，九巴申請加6.5%、城巴是9.5%，嶼巴則是6.5%。九巴財務總監梁祖德提到，2019年至2024年全港整體平均每日客次下降9%，而屯馬線及東鐵線通車後，更令九巴每日減少13萬客次，流失的客量不可逆轉，嚴重削弱主要收入來源，又指過去7年員工薪金累計升22.9%，遠高於票價的10.4%升幅，加上燃油價格持續高企及不穩增加經營成本，加價是令財務穩健的方法。

城巴董事總經理李卓豪解釋，現時客量只恢復疫前約89%，面對極端天氣、鐵路擴展、港島人口老化及下跌等挑戰，城巴於2023年蝕5,740萬元，而現時車費落後通脹25%，認為有必要上調票價。他強調每程車資平均上調約0.8元，認為屬可負擔水平。

新大嶼山巴士營運總監施偉廉指出，嶼巴在過去五年連續錄得虧損後，大致收支平衡，希望透過申請加價尋求合理回報。嶼巴自上一次加價後，巴士車長的薪金增幅約為8.2%，預期若獲准加價後，公司的財政狀況將陸續回復穩健水平，能投放更多資源確保員工的待遇、改善服務及安全措施等。

有議員表明反對加價，其中工聯會陸頌雄稱加幅不合理，不滿巴士公司多番強調要加人工故需要申請加價，但實際上沒有加薪6.5%或9.5%，又指巴士加價是「鋪鋪清」，「唔能夠一次講返N年前，一次過追加返」，重申巴士公司須開拓收入來源。

實政圓桌田北辰認為，加幅高於通脹不能接受，建議為專營巴士公司制定與通脹掛鈎的可加可減票價機制，每年一次，使用市民工資中位數的升幅來封頂，如果最後加幅超過2023及2024年兩年合計的通脹3.4%，表明一定反對。九巴、城巴及嶼巴代表均支持建立恆常的票價調整機制，但認為需同時考慮燃油價格及員工成本等因素。

民建聯梁熙指出，按照公開數據，若計及所有線路，即港島線、過海線、機場巴士及新巴等，城巴賺約1億，另稱城巴將廣告收入外判予關連公司，屬利潤轉移的手段。李卓豪說，兩個專營權要分開考慮。李碧茜回應指，巴士公司將廣告服務外判十分常見，強調各公司均按既定程序公開招標，認為不存在利潤轉移及利益輸送問題。

航運交通界議員易志明表示，沒有人喜歡加價，但巴士公司僱員要加薪，會令經營成本上升，又說因結構性問題，專營巴士加價永遠滯後通脹，認為當局應公道地審視加價申請，並關注會否協助巴士公司提高非票務收入。李碧茜稱，明白專營巴士公司要盡量開拓非票務業務，如相關公司提出的建議涉及其他政府部門，運輸署會提供協助，署方會與營辦商保持溝通。

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