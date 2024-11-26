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保暖内衣推介｜台灣檢測12款保暖內衣4件暖不過1°C　2款發熱效果達標可升溫5.3°C

保健美顏

撰文： 何沛怡

發布時間： 6 小時前

最後更新： 5 小時前

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台灣檢測12款保暖內衣4件暖不過1°C，2款發熱效果達標可升溫5.3°C。

【保暖内衣2024／發熱衣／HEATTECH／保暖内衣推介／消委會】氣溫急降，一定要準備好保暖内衣。台灣新北市的消費者保護官（消保官）近日針對市面12款發熱衣進行檢測，有2款發熱效果達標，並提醒消費者選購時，應檢視各項標示是否清楚。

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保暖內衣2024｜台灣消保官檢測12款發熱衣

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台灣消保官檢測12款發熱衣名單：

  • FET 科技輕暖男款圓領發熱衣
  • 羽和暖SWARM 台灣研發單向導濕石墨烯極暖發熱衣男立領
  • MIT 石墨烯吸濕排汗U領發熱衣
  • 羽和暖SWARM 台灣研發單向導濕石墨烯極暖發熱衣女圓領寶藍
  • ZMO 女快熱保暖長袖發熱衣
  • 三槍牌 Q-HEAT超彈性發熱衣
  • MORINO 女內衣日本素材發熱衣長袖立領衫
  • 高彈力3秒速熱-成套發熱衣+褲
  • imarflex伊瑪 時尚發熱衣（圓領）
  • imarflex伊瑪 時尚立領爆熱衣發熱衣
  • EROSBODY 男日本機能纖維蓄熱保暖內衣發熱衣黑色
  • 逛逛市集 台灣製發熱衣

新北市消保官近日檢測市面上銷售的12款發熱衣，結果顯示，所有發熱衣確實都具發熱性能，但各品牌間的溫度上升效果與價格差異甚大。其中，有4件檢出溫升值比標榜的為低，另有4件平均及最高升溫值未達標準，發熱效果令人存疑。

據檢測報告，多達10款商品發熱效果與標示不符，其中「三槍牌 Q-HEAT超彈性發熱衣」缺製造商名稱，宣稱可溫升7.12℃，但實際僅升5.1℃，而業者陳述成品布也屬9年前的檢測結果。

此外，在這12款發熱衣中，有2款可升溫5.3℃高溫，分別為「EROSBODY 男日本機能纖維蓄熱保暖內衣發熱衣黑色」、「逛逛市集 台灣製發熱衣」。

保暖內衣2024｜11件產品標示不符合規定

新北市主任消保官王治宇指出，發熱衣對於消費者來說，不容易直接從產品外觀及觸感來辨別功能，因此是次檢測依照市面上業者常標榜通過的FTTS-FA-023「吸濕放熱效果」、FTTS-FA-010「遠紅外線放射率」進行檢測，並檢視產品標示或廣告是否符合。

是次檢測中，12款發熱衣全部都沒有驗出甲醛，但11件產品標示都不符合規定，最佳發熱衣為「FET科技輕暖男款圓領發熱衣」，升溫達到產業標準，且符合中文標示，單件售價699元（新台幣，約167港元），也是本次檢測品項中最貴的商品。

消保官鍾佳儒表示，目前已請相關業者依規定重新提供消費者充分與正確的資訊，另商品標示不符規定的11件商品，已要求製造廠商先行下架；發熱檢測不符合的商品，需要輔導改正後才能重新上架。他提醒，商品價格與性能不能劃上等號，消費者選購時，應檢視各項標示是否清楚。

HEATTECH推薦︱消委會推薦6款保暖内衣

「濕凍」會令體感溫度再下降，這時穿著保暖內衣幫助禦寒非常重要。本港消委會曾測試市面上20款聲稱具保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣，包括15款日常內衣，以及5款適合於運動或戶外活動時穿著的底層衣。測試內容主要比較各樣本的纖維成分吻合度、保暖功能、透水氣效果、排汗快乾功能和耐用程度。

結果發現，當中有15款的保暖效果在經洗濯後會逐漸增強，其中以「Thermowave Originals Active Base Layer（Men’s）」樣本最為明顯，由0.1clo增至0.28 clo，增幅上升達1.8倍。

15款保暖效果在經洗濯後逐漸增強。（消委會）

另外，更有6款樣本的保溫效果升幅達20%，名副其實「越著越暖」。6款推薦名單如下：

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消委會認為，這些樣本之所以在保溫效果有所提升，或與清洗過程令保暖內衣布料變得更蓬鬆有關，纖維間得以保存更多空氣，令阻隔熱量流失的效能上升。

同場加映：UNIQLO研發部長：保暖内衣3大穿搭誤區

日本有電視節目早前訪問服裝品牌UNIQLO的產品研發部長中野正海，解構其保暖內衣的原理，同時分享最有效保暖的保暖衣正確穿著方法。中野先生表示，人體即使不是處於運動狀態，每天都會排出約800毫升水蒸氣，而保暖衣質地能將這些水分鎖住並轉換成熱能，達至保暖效果。

中野先生表示，保暖內衣的效能必須在纖維直接接觸皮膚時才能完全發揮，換言之任何減少皮膚與保暖衣接觸面的行為，都會削弱保暖功效。中野先生特別列舉3大一般人常犯的錯誤，提醒大家必須避免。

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資料來源：台灣新北市政府消委會

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