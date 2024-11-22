食辣挑戰｜十二味中菜館舉辦「辣王爭霸賽」　冠軍可獲現金及獎品總價超$13,000

▲ 十二味中菜館舉辦「辣王爭霸賽」，冠軍可獲現金及獎品總價超1.3萬元。

十二味中菜館舉辦第一屆「辣王爭霸賽」，比賽決出冠軍、亞軍及季軍，冠軍可獲現金及禮品總價值逾1.3萬元，即睇比賽及報名詳情。

Netflix丨飲食格鬥騷《黑白大廚》爆紅 韓國女廚神任職香港川菜副主廚

食辣挑戰｜「辣王爭霸賽」 冠軍獎品價值超$13,000

十二味川菜餐廳將舉辦第一屆「辣王爭霸賽」食辣挑戰，比賽以省份、地區及國家為賽區展開，參賽者將代表自己所選擇的地區比賽，賽制分為初賽及決賽，初賽的挑戰食物為「十二味大辣麻辣香鍋」，決賽挑戰食物為「特製超辣十二味麻婆豆腐」。比賽將決出冠軍、亞、季軍，冠軍可獲得價值超1.3萬元獎品，包括11，111元現金及豐厚禮品。

報名參賽即可獲得多種獎品，包含Foodpanda一個月會員（前100名早鳥可享）、十二味旺角文華店9折優惠券、十二味秘製辣椒油、利是封、熊貓公仔，報名費為每人121元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

食辣挑戰｜比賽特製菜式食材公開

據十二味廚師介紹，初賽食物麻辣香鍋中包括魔鬼乾辣椒、至天椒、大盆花菜、年糕、牛百葉、午餐肉、肥牛及寬粉，比賽時只需將所有食物吃完即可；決賽食物特製超辣十二味麻婆豆腐中含有辣椒粉和魔鬼辣椒（通常烹飪時，除食客額外要求，不會加入）。

「辣王爭霸賽」比賽詳情

初賽日期：11月23、24、30日

初賽食物：十二味大麻辣香鍋

決賽日期：12月1日

決賽食物：特製超辣十二味麻婆豆腐

比賽地點：十二味旺角文華店，旺角奶路臣街11號MPM文華商場5樓B號舖（朗豪坊對面）

報名方法：十二味App

報名費用：$121/人

比賽詳情：Facebook「十二味TwelveFlavors」專頁

美食情報｜新派中菜餐廳 The Praya全新主餐牌 結合新烹飪技術將傳統中菜嶄新呈現

飲食優惠︱人氣中菜廳「神燈」逆市擴張 銅鑼灣分店午市全張點心紙8折

星級爸媽｜陳豪稱子女今年收多了利是錢 樂基兒與仔仔定居印尼最掛念中菜

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】