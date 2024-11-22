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食辣挑戰｜十二味中菜館舉辦「辣王爭霸賽」　冠軍可獲現金及獎品總價超$13,000

社會

發布時間： 22 小時前

最後更新： 22 小時前

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熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

十二味中菜館舉辦「辣王爭霸賽」，冠軍可獲現金及獎品總價超1.3萬元。

十二味中菜館舉辦第一屆「辣王爭霸賽」，比賽決出冠軍、亞軍及季軍，冠軍可獲現金及禮品總價值逾1.3萬元，即睇比賽及報名詳情。

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食辣挑戰｜「辣王爭霸賽」 冠軍獎品價值超$13,000

十二味川菜餐廳將舉辦第一屆「辣王爭霸賽」食辣挑戰，比賽以省份、地區及國家為賽區展開，參賽者將代表自己所選擇的地區比賽，賽制分為初賽及決賽，初賽的挑戰食物為「十二味大辣麻辣香鍋」，決賽挑戰食物為「特製超辣十二味麻婆豆腐」。比賽將決出冠軍、亞、季軍，冠軍可獲得價值超1.3萬元獎品，包括11，111元現金及豐厚禮品。

報名參賽即可獲得多種獎品，包含Foodpanda一個月會員（前100名早鳥可享）、十二味旺角文華店9折優惠券、十二味秘製辣椒油、利是封、熊貓公仔，報名費為每人121元。

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食辣挑戰｜比賽特製菜式食材公開

據十二味廚師介紹，初賽食物麻辣香鍋中包括魔鬼乾辣椒、至天椒、大盆花菜、年糕、牛百葉、午餐肉、肥牛及寬粉，比賽時只需將所有食物吃完即可；決賽食物特製超辣十二味麻婆豆腐中含有辣椒粉和魔鬼辣椒（通常烹飪時，除食客額外要求，不會加入）。

「辣王爭霸賽」比賽詳情

初賽日期：11月23、24、30日

初賽食物：十二味大麻辣香鍋

決賽日期：12月1日

決賽食物：特製超辣十二味麻婆豆腐

比賽地點：十二味旺角文華店，旺角奶路臣街11號MPM文華商場5樓B號舖（朗豪坊對面）

報名方法：十二味App

報名費用：$121/人

比賽詳情：Facebook「十二味TwelveFlavors」專頁

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