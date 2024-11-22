李嘉誠養生丨96歲李嘉誠精神奕奕頻現身　拆解首富養生6招人人都做到

【李嘉誠/香港首富/首富養生】96歲香港首富李嘉誠2018年宣布退休，不過本周二(19日)他卻接連視像現身兩個分別為汕頭潮商及向中大醫學院捐贈儀器活動，非常精神奕奕。想知他究竟有何養生習慣? 下文將細數其日常飲食及生活習慣！

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首富李嘉誠於同本周二(19日)分別向汕頭潮商及中大醫學院作出視像祝賀，鏡頭前，儘管已屆96歲高齡，但他仍然反應非常迅速，不但能滔滔不絕講述大篇賀詞，而且更可以與中大盧煜明教授作出互動，恭賀對方於2025年1月將接任為中大校長。有關視像片段曝光後，不少人均驚訝李嘉誠精神狀態仍然非常有活力及生猛，而且臉上亦未見有太多縐紋，因此對他平日養生之道非常好奇。

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事實上，李嘉誠早年接受訪問時，便曾大方分享財力雄厚的自己平日生活飲食十分簡單，而且長期每天保持一運動，多年只鍾情於一種糖水。

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首富養生6招

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