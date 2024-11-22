自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買1送1+$22多1位　$353起任食龍蝦/鱈蟹腳/聖誕樹頭蛋糕

▲ 香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一優惠，12月更有冬日節慶饗樂盛宴。

【親子自助餐優惠/富麗敦海洋公園酒店自助餐/buffet】一家人去海洋公園最開心食埋自助餐，KKday於今日（22日）開搶香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一優惠，12月更有冬日節慶饗樂盛宴，除了歎盡加拿大龍蝦、麵包蟹、雪蟹腳，還特設原隻火雞等聖誕美食，凡惠顧再送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼，包括可愛熊貓造型，即睇詳情！

最新影片推介：

亞洲滋味盛宴自助晚餐精選推介：

冰鎮海鮮及刺身：可持續發展加拿大龍蝦、麵包蟹、雪蟹腳、蝦、蜆、青口、海螺、三文魚、油甘魚、吞拿魚、紅蝦、北寄貝

熱葷：和牛後腿肉眼扒、韓式五花腩、醃牛小排、大蝦、天多利烤香菇（只限週一至週四供應）、天多利羊架、日式鰻魚炒飯、雜錦沙嗲、韓式泡菜燴牛肋骨、韓式燒魚、白酒忌廉煮蜆、法式油封鴨脾、黑醬油烤豬腩肉、日式蒜香香菇牛舌粒、印度牛油雞、韓式年糕炒牛肉、日式燒春雞、霸王雞、清蒸海上鮮、XO醬蜜豆炒帆立貝、XO醬蜜豆炒蝦球

週五至週日及公眾假期特設：意大利脆皮烤豬肉卷及帶骨肉眼扒、中東烤肉串

甜品：小青檸綠茶蛋糕、紐約芝士蛋糕、意式開心果脆餅、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶奶凍、綠茶歌劇院蛋糕及各式雪糕（食物款式輪流供應）

用餐時間：18:00–21:30

至於冬日節慶饗樂盛宴，重點推介包括原隻美國傳統火雞（12月16日開始）、現場即剖原條可持續發展黃鰭吞拿魚（12月24、25及31日供應）及意式脆皮烤豬肉卷等。酒店亦預備了一系列傳統節日甜品，如聖誕樹頭蛋糕、蘋果批伴雲呢拿汁及蒙布朗栗子蛋糕等，定能俘虜您的味蕾。

用餐時間：17:30–19:30/20:00–22:00（12月21–22、28–29日）

17:30–19:45/20:15–22:30（12月24–25、31日）

▲ 富麗敦海洋公園酒店自助餐「冬日節慶饗樂盛宴」（KKday圖片）

【買一送一】自助晚餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：18:00–21:30

優惠價：星期一至四$886/2位，平均$443位（原價$1,624/2位）

星期五至日及公眾假期$1,006/2位，平均$503/位（原價$1,844/2位）

（12月2日起）$958/2位起，平均$479/位起（原價$1,756/2位起）

*另可以$22加購第三位

【買二送二】自助晚餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：18:00–21:30

優惠價：12月24–25日及31日$3,332/4位，平均$833位

（原價$6,108/4位）

預訂網站：KKday網站

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亞洲滋味盛宴自助午餐精選推介：

冰鎮海鮮：麵包蟹、雪蟹腳、蜆、海螺、三文魚、油甘魚、吞拿魚、北寄貝

熱葷：澳洲Westholme和牛、燒韓式五花腩、燒醃牛小排、韓式泡菜燴牛肋骨、韓式燒魚、香燒豬串骨、意式炸海鮮、印度牛油雞、日式燒春雞、天婦羅、霸王雞、藥膳雞煲、南乳豬手、香辣炒青口、茄汁蝦碌、XO醬蜜豆炒帆立貝、鎮江骨、椒鹽豬串骨

甜品：小青檸綠茶蛋糕、紐約芝士蛋糕、朱古力脆餅、鮮焗朱古力麻糬曲奇、意式開心果脆餅、豆腐花、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶奶凍、瑪德蓮蛋糕、海鹽焦糖花生蛋糕

（食物款式輪流供應）

【買一送一】自助午餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期六至日及公眾假期$706/2位，平均$353/位（原價$1,294/2位）

12月2日起：$718/2位起，平均$359/位起（原價$1,316/2位起）

*另可以$22加購第三位

【買二送二】自助午餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：12月24–25日及31日$2,396/4位，平均$596位

（原價$4,392/4位）

預訂網站：KKday網站

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綠色輕怡半自助午餐精選推介：

水耕生菜吧、壽司及漬物、火腿、煙三文魚廚師精選冷盤、精選芝士拼盤

冰鎮海鮮：凍蝦、蜆、青口

主菜（五選一）：意式芝士烤脆雞、忌廉煙肉意粉、香烤甜菜頭伴椰菜花飯小米、香煎鱸魚（+$70）、美國牛小排（+$70）

甜品：焦糖脆餅芝士蛋糕、櫻花慕絲蛋糕、開心果泡芙、黑朱古力脆脆蛋糕、鮮果撻、橘香玄米茶慕絲蛋糕、芝士撻、黑芝麻蛋糕、瑪德蓮貝殼蛋糕、千層糕、雪糕、法式可麗餅

【買一送一】綠色輕怡半自助午餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期一至五$478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）

*另可以$22加購第三位

預訂網站：KKday網站

優惠詳情：

優惠預訂期：2024年11月22日12:00至11月28日23:59

用餐日期：2024年11月23日至2025年1月1日

地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓星耀廳

*以上價錢已包括原價加一服務費

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