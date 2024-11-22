  • 21°C
香港時間：20241123日 (六) 11:50

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買1送1+$22多1位　$353起任食龍蝦/鱈蟹腳/聖誕樹頭蛋糕

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 21 小時前

最後更新： 21 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一優惠，12月更有冬日節慶饗樂盛宴。

【親子自助餐優惠/富麗敦海洋公園酒店自助餐/buffet】一家人去海洋公園最開心食埋自助餐，KKday於今日（22日）開搶香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一優惠，12月更有冬日節慶饗樂盛宴，除了歎盡加拿大龍蝦、麵包蟹、雪蟹腳，還特設原隻火雞等聖誕美食，凡惠顧再送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼，包括可愛熊貓造型，即睇詳情！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
一人一花2024｜幼稚園小學生一人一花計劃 種植矮牽牛4大貼士+3大禁忌

亞洲滋味盛宴自助晚餐精選推介：

  • 冰鎮海鮮及刺身：可持續發展加拿大龍蝦、麵包蟹、雪蟹腳、蝦、蜆、青口、海螺、三文魚、油甘魚、吞拿魚、紅蝦、北寄貝
  • 熱葷：和牛後腿肉眼扒、韓式五花腩、醃牛小排、大蝦、天多利烤香菇（只限週一至週四供應）、天多利羊架、日式鰻魚炒飯、雜錦沙嗲、韓式泡菜燴牛肋骨、韓式燒魚、白酒忌廉煮蜆、法式油封鴨脾、黑醬油烤豬腩肉、日式蒜香香菇牛舌粒、印度牛油雞、韓式年糕炒牛肉、日式燒春雞、霸王雞、清蒸海上鮮、XO醬蜜豆炒帆立貝、XO醬蜜豆炒蝦球
  • 週五至週日及公眾假期特設：意大利脆皮烤豬肉卷及帶骨肉眼扒、中東烤肉串
  • 甜品：小青檸綠茶蛋糕、紐約芝士蛋糕、意式開心果脆餅、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶奶凍、綠茶歌劇院蛋糕及各式雪糕（食物款式輪流供應）

用餐時間：18:00–21:30

至於冬日節慶饗樂盛宴，重點推介包括原隻美國傳統火雞（12月16日開始）、現場即剖原條可持續發展黃鰭吞拿魚（12月24、25及31日供應）及意式脆皮烤豬肉卷等。酒店亦預備了一系列傳統節日甜品，如聖誕樹頭蛋糕、蘋果批伴雲呢拿汁及蒙布朗栗子蛋糕等，定能俘虜您的味蕾。

用餐時間：17:30–19:30/20:00–22:00（12月21–22、28–29日）
              17:30–19:45/20:15–22:30（12月24–25、31日）

富麗敦海洋公園酒店自助餐「冬日節慶饗樂盛宴」（KKday圖片）

【買一送一】自助晚餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：18:00–21:30
優惠價：星期一至四$886/2位，平均$443位（原價$1,624/2位）
           星期五至日及公眾假期$1,006/2位，平均$503/位（原價$1,844/2位）
         （12月2日起）$958/2位起，平均$479/位起（原價$1,756/2位起）
*另可以$22加購第三位

【買二送二】自助晚餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：18:00–21:30
優惠價：12月24–25日及31日$3,332/4位，平均$833位
          （原價$6,108/4位）

預訂網站：KKday網站

點擊圖片放大
+6
+5

亞洲滋味盛宴自助午餐精選推介：

  • 冰鎮海鮮：麵包蟹、雪蟹腳、蜆、海螺、三文魚、油甘魚、吞拿魚、北寄貝
  • 熱葷：澳洲Westholme和牛、燒韓式五花腩、燒醃牛小排、韓式泡菜燴牛肋骨、韓式燒魚、香燒豬串骨、意式炸海鮮、印度牛油雞、日式燒春雞、天婦羅、霸王雞、藥膳雞煲、南乳豬手、香辣炒青口、茄汁蝦碌、XO醬蜜豆炒帆立貝、鎮江骨、椒鹽豬串骨
  • 甜品：小青檸綠茶蛋糕、紐約芝士蛋糕、朱古力脆餅、鮮焗朱古力麻糬曲奇、意式開心果脆餅、豆腐花、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶奶凍、瑪德蓮蛋糕、海鹽焦糖花生蛋糕
  • （食物款式輪流供應）

【買一送一】自助午餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期六至日及公眾假期$706/2位，平均$353/位（原價$1,294/2位）
           12月2日起：$718/2位起，平均$359/位起（原價$1,316/2位起）
*另可以$22加購第三位

【買二送二】自助午餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：12:00–14:30
優惠價：12月24–25日及31日$2,396/4位，平均$596位
          （原價$4,392/4位）

預訂網站：KKday網站

點擊圖片放大
+6
+5

綠色輕怡半自助午餐精選推介：

  • 水耕生菜吧、壽司及漬物、火腿、煙三文魚廚師精選冷盤、精選芝士拼盤
  • 冰鎮海鮮：凍蝦、蜆、青口
  • 主菜（五選一）：意式芝士烤脆雞、忌廉煙肉意粉、香烤甜菜頭伴椰菜花飯小米、香煎鱸魚（+$70）、美國牛小排（+$70）
  • 甜品：焦糖脆餅芝士蛋糕、櫻花慕絲蛋糕、開心果泡芙、黑朱古力脆脆蛋糕、鮮果撻、橘香玄米茶慕絲蛋糕、芝士撻、黑芝麻蛋糕、瑪德蓮貝殼蛋糕、千層糕、雪糕、法式可麗餅

【買一送一】綠色輕怡半自助午餐（送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼）

用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期一至五$478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）
*另可以$22加購第三位

預訂網站：KKday網站

優惠詳情：
優惠預訂期：2024年11月22日12:00至11月28日23:59
用餐日期：2024年11月23日至2025年1月1日
地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓星耀廳

*以上價錢已包括原價加一服務費

更多著數優惠：

靚媽精明眼︱八達通再派錢推出增值回贈優惠 做齊兩步即賺最高$400【附教學連結】

日本城優惠｜日本城全線88折$237入手20吋行李箱　滿$120再送$10優惠劵

美食情報｜「方叔叔火鍋」新優惠回饋客人　免加一服務費＋大部分菜式降價

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

熊貓BB｜海洋公園一連2日辦熊貓BB百日宴　派紅雞蛋薑醋+巨幕直播玩耍+超多打卡位
15:22 2024/11/21
熊貓BB｜海洋公園一連2日辦熊貓BB百日宴　派紅雞蛋薑醋+巨幕直播玩耍+超多打卡位
美食情報｜「方叔叔火鍋」新優惠回饋客人　免加一服務費＋大部分菜式降價
11:34 2024/11/20
美食情報｜「方叔叔火鍋」新優惠回饋客人　免加一服務費＋大部分菜式降價
日本城優惠｜日本城全線88折$237入手20吋行李箱　滿$120再送$10優惠劵
16:31 2024/11/21
日本城優惠｜日本城全線88折$237入手20吋行李箱　滿$120再送$10優惠劵

你可能感興趣

熊貓BB｜海洋公園一連2日辦熊貓BB百日宴　派紅雞蛋薑醋+巨幕直播玩耍+超多打卡位
15:22 2024/11/21
熊貓BB｜海洋公園一連2日辦熊貓BB百日宴　派紅雞蛋薑醋+巨幕直播玩耍+超多打卡位
美食情報｜「方叔叔火鍋」新優惠回饋客人　免加一服務費＋大部分菜式降價
11:34 2024/11/20
美食情報｜「方叔叔火鍋」新優惠回饋客人　免加一服務費＋大部分菜式降價
日本城優惠｜日本城全線88折$237入手20吋行李箱　滿$120再送$10優惠劵
16:31 2024/11/21
日本城優惠｜日本城全線88折$237入手20吋行李箱　滿$120再送$10優惠劵
著數優惠 自助餐 酒店 晚餐 午餐 海洋公園

最高瀏覽

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）