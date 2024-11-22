打擊走私｜海關破最大宗陸路走私燕窩案　檢$3,200萬燕盞拘58歲司機

▲ 海關偵破有紀錄以來最大宗陸路走私燕窩案。（曾秋文攝）

海關偵破有紀錄以來最大宗的陸路走私燕窩案。海關陸路邊境口岸科落馬洲組署理高級督察鍾元方表示，前日（20日）在落馬洲管制站截查一輛報稱載有電子遊戲機的出境中型貨車，在X光掃描期間，發現在貨斗中間位置的貨物影像有異，懷疑藏有走私貨物，其後打開發現放置在卡板底部的貨物紙箱，與其他外觀有明顯不同，除包裝較簡陋，部分更有重新包裝的痕跡，最終發現一批走私燕窩，大部份屬於高價值燕盞，合共438公斤，市值3,200萬元。

海關有組織罪案調查科特別調查第2組調查主任郭俊廷表示，今次檢獲的走私燕窩部份包裝有印尼產地標籤，其中一款燕盞市值約7萬元一斤。燕窩屬貴價食材一直以來是走私的熱門貨物，加上臨近冬至，內地對該類食材需求殷切，相信不法份子藉走私到內地逃避關稅。今次的燕窩如順利偷運到內地，估計可逃避約800萬元稅款。

被捕58歲司機現以獲准保釋候查，海關會繼續追查貨物的來源，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文