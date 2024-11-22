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生活智慧｜Google揭5個網絡詐騙手法　2大功能秒速識別免上當

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 18 小時前

最後更新： 18 小時前

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Google揭5個網絡詐騙手法，2大功能秒速識別免上當！

【Google/網絡安全/網絡常見詐騙手法】隨著互聯網的普及化，網絡詐騙案也越來越多，Google日前公布了5種網絡詐騙的常見手法，除了假冒應用程式和到達網頁外，也會利用名人、重大事件和活動等進行詐騙。

網絡安全｜Google揭5大網絡常見詐騙手法

Google台灣政府事務及公共政策副經理陳幼臻前日（20日）發布文章，整理了Google自2020年以來規範廣告客戶登記的作法，以及近年執行的新政策，觀察到5種常見的詐騙手法和避免上當的的建議。

網絡常見詐騙手法｜1.名人模仿詐騙

詐騙集團經常製作以假亂真、冒充名人的方法進行詐騙，對此，陳幼臻建議，民眾應多留意看到的名人內容是否有不自然的臉部表情，因為近年「深偽」（Deepfake）技術崛起，詐騙經常會使用AI製作影片，而成品中的人物臉部表情會不自然，民眾仔細留意以防被騙。

網絡常見詐騙手法｜2.加密貨幣投資詐騙

第2種常見手法是加密貨幣投資詐騙，詐騙人會承諾給予不切實際的高額報酬來吸引投資人，並假冒公眾人物、應用程式或知名品牌相關的影片或圖片來搏取信任。陳幼臻建議，民眾對於任何保證獲利、極高報酬且風險極低的投資，都應保持懷疑態度。

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    網絡常見詐騙手法｜3.假冒應用程式和到達網頁

    假冒應用程式和到達網頁是第3種常見手法，使用者會以為自己連到應用程式或網頁屬於官方網站，繼而誘騙使用者洩露個人資訊、下載惡意軟體，或進行詐騙交易。陳幼臻表示，在點擊進入網頁前，可以使用Google的「關於此搜尋結果」功能，協助判斷該網頁的真偽。

    網絡常見詐騙手法｜4.偽裝到達網頁

    偽裝到達網頁也是常見的詐騙手法，詐騙人士向Google顯示的內容，實際與使用者看到的不一樣，藉此躲避管理系統和團隊偵測違反政策的內客。陳幼臻表示，在點擊連結前，可以留意一下顯示的網址，也可以啟用Google Chrome的「強化防護」。

    網絡常見詐騙手法｜5.重大事件和活動進行的詐騙

    詐騙人士會利用重大事件和活動進行詐騙，如選舉、熱門節目、體育賽事和災難等事件，透過宣傳假產品、假捐款的活動來牟利。詐騙集團會使用AI工具，快速回應新聞，使詐騙內容的可信度提高。要防止受騙，陳幼臻建議，發生重大事件時，只利用已建立的平台和經過驗證的網站，來進行捐款和購物。

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